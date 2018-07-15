15 Temmuz gecesi Erdoğan’ın açıklaması dönüm noktası oldu

15 Temmuz
2016'da yaşanan hain darbe girişimine karşı Türk milletinin eşsiz bir direnç gösterdiği noktalardan biri de Atatürk Havalimanı oldu. Darbeci hainlerin hedef haline getirdiği Atatürk Havalimanı'nda verilen mücadeleyi SABAH'a anlatan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
, o gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın İstanbul'a gelerek Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamanın bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Şener, "Türkiye
'nin demokrasisini ve milli birliğini hedef alan kalkışmayı boşa çıkaran bu açıklama o gecenin de dönüm noktalarından biri oldu" dedi. O gece TAV'ın tüm yönetici ve çalışanlarıyla darbeye karşı emniyet güçlerine yardımcı olduğunun altını çizen Şener, "Girişimin başarısızlığa uğratılmasının ardından havalimanını kısa sürede operasyona almayı başardık. Türk halkı tüm farklılıklarıyla birlikte Cumhuriyet'in ortak değerleri etrafında birleşti ve Türkiye'yi medeni dünyanın bir parçası yapan hukukun üstünlüğü ilkesi ve temel hakları savundu" diye konuştu. ÇİFT HANELİ BÜYÜME
Kamu ve özel sektör işbirliğinde yürütülen çalışmaların ardından 2017'nin ikinci çeyreğinden itibaren hızlı bir toparlanma yaşandığını aktaran Şener, "2018'in ilk yarısında da büyümenin hızlı bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. DHMİ verilerine göre, tüm Türkiye'de geçen yıl 193 milyon olan yolcu sayısı 2018 sonunda 228 milyona ulaşacak" şeklinde konuştu. 23 ÜLKE 82 HAVALİMANINDA
TAV'ın bugün ürün ve hizmetleriyle 23 ülkede 82 havalimanında yer aldığını vurgulayan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gittiğimiz her coğrafyada iyi bir ülke temsilciği yaptığımıza inanıyoruz. 24 Haziran seçimlerinin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürecek ve dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek üzere yoluna devam edecektir. Havacılık sektörü de yarattığı yüksek katma değerle bu büyümenin itici güçlerinden biri olmayı sürdürecek." ALGIYA KARŞI LOBİ YAPTI
Şener, 29 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısının hemen ardından gelen 15 Temmuz darbe girişimiyle yaratılan negatif algının yolcu sayılarının düşüşe neden olduğunu ancak kısa bir sürede bu durumun normale döndüğünü söyledi. Negatif algıyı kırmak için TAV'ın ciddi bir mücadele sürdürdüğünü aktaran Şener, bu çalışmaları şöyle anlattı: "Yurtdışında katıldığımız toplantılarda Türkiye'nin köklü bir demokrasi ve hukuk devleti olduğunu anlattık. ABD ve İngiltere
tarafından getirilen elektronik yasağına karşı 176 ülkeden 1940 havalimanını temsil eden ve yönetiminde olduğum Uluslararası Havalimanları Konseyi'nden bir çağrı çıkarılmasını sağladık. DHMİ ve THY
ile yakın işbirliği halinde, gerekli önlemleri de alarak bu yasağın kaldırılmasını sağladık. Türkiye ekonomisinin darbe girişiminin etkilerini kısa sürede geri çevirecek güce sahip olduğunu yabancı yatırımcılara anlattık."