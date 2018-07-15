15 Temmuz kiminin şükrü, kiminin cezası oldu

15 Temmuz
'da FETÖ'nün hain kalkışmasında İstanbul Vezneciler'de darbecilere direnirken sol omuz ile göğüs arasında G3 mermisi isabet edip sırtından çıkan Kenan Ekşioğlu
, uzun bir tedavi sürecinin ardından mucizevi şekilde hayatta kalmayı başardı. Hain kalkışmadan 2 yıl geçse de o gecenin ağırlığının aynı şekilde üzerinde olduğunu söyleyen gazi Kenan Ekşioğlu, "Son ana kadar gazi olduğumu söylemiyorum. Utanıyorum. Bu unvanın ağırlığını taşımaya çalışıyorum. O gün o gece dışarı çıkarken biliyordum, eşimle de helalleşmiştim, şimdi de aynı şekilde. Yine devletimize ve milletimize karşı böyle bir kalkışma olsa 3 kızım var gözüm görmez, yine çıkıp giderim. Hala bu işin ağırlığı üzerimde. Bunun yükün altındayım. Bazen gaziliğin hakkını yerine getiremediğimi düşünüyorum. Bunun için hata yapma durumumu en aza indirmeye çalışıyorum. Oturmama, kalkmama, konuşmama her yerde çok dikkat etmeye çalışıyorum. O gece bizim için bir lütuftu. Bunu ona göre hayatımda yaşamaya çalışıyorum. Şükrünü ibadet, sadaka ve insanlara yardımlarla getirmeye çalışıyorum" dedi. O süreçte çok acılar çektiğini belirten gazi Ekşioğlu, "Acıdan bağırarak bayıldığımı biliyorum. Hiçbir şekilde pişman değilim. Bana nasip ettiği için rabbime şükrediyorum. 15 Temmuz kiminin şükrü kiminin cezası, belası oldu. Kiminin başlangıcı, kiminin sonu oldu" dedi.