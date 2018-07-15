15 Temmuz milletin bayrakla şehit olmaya koştuğu gündür

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece askeri birliklerin kışlalarından çıkışlarını engellemek için ağır iş makineleri ile kapıların kapatılması emrini ilk veren kişi olan Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
, darbe girişimimin ikinci yıldönümünde SABAH'a konuştu. Erkoç, "15 Temmuz
bir milletin bayrağını alıp, şehit olmaya koştuğu gündür" dedi. 15 Temmuz gecesi bir toplantı için gittiği İstanbul'da bulunan ve o gece Atatürk Havalimanı'na yaklaşık 20 kilometre yürüyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında yerini alan Erkoç o geceyi anlattı:
"Cumhurbaşkanın çağrısı üzerine havalimanına doğru yürürken yolda tankları topları görünce hemen ilgili daire Başkanlarımı arayıp 'Ne kadar iş makinası varsa başta Gazi kışlası olmak üzere şehirdeki tüm askeri birliklerinin nizamiyesini kapatın. Hiç bir askeri aracın çıkmasına izin vermeyin' dedim. Daha sonra kentteki radyolara bağlandım. Halkın darbeye karşı gelmesi için çağrı yaptım. Cami imamlarının sela okumalarını istedim. Kentin ileri gelenlerini de tek tek arayarak, 'Bu vatan bizim. Bu bayrak inerse hiçbirimizi yaşatmazlar. Hepimiz vatanımızı savunalım' dedim."
Başkan Erkoç'un talimatıyla nizamiye önleri ağır iş makinaları ve kum yüklü kamyonlarla kapatılırken, o askeri birliklerin komutanlığını ise 'karşı koyan sivilleri vurun' emrini veren ve halen firarda olan darbeci albay Uzay Şahin yapıyordu. DALGA DALGA SOKAKLARA AKTILAR
Erkoç o gece vatanını seven herkesin omuz omuza verip, hain darbecileri püskürttüğünü belirterek, şunları söyledi: "Kahraman millet 81 vilayette dalga dalga sokaklara aktı. Milyonlarca kahramanımız ölümü göze alıp alev toplarına aldırmadan tankların, topların üzerine çıkıtı. 15 Temmuz milletin gönlünde taht kurmuş bir liderin cesaretle halkını meydana çağırdığı tarihtir. Bir milletin bayrağını alıp, şehit olmaya koştuğu gündür. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasiye ve millet iradesine yapılan en ağır saldırı olan 15 Temmuz darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde bertaraf edildi. Sürecin en kritik dakikalarında yaptığı konuşma sayesinde Türk milleti hain darbecilere ülkeyi dar etti. 15 Temmuz bir milletin şanlı direnişinin tarihidir."
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç "O gece milletin iradesinin önüne hiçbir gücün geçemeyeceğini sadece Pensilvanya'daki o vatan hainine değil, dünyaya gösterdik. Bu millet Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü, demokrasimizin ve milli iradenin sarsılmaz gücünü dünyaya haykırmıştır" diye konuştu.