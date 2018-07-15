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: Birlik olduk, aydınlık sabaha uyandık

gecesi evde televizyon izleyip arkadaşlarıyla sohbet ederken bir anda köprünün kapatıldığını öğrenip şoke olan Süperstar , o an hissettiği kaygıyı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı...

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI 15 Temmuz İhaneti Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Ajda Pekkan: Birlik olduk, aydınlık sabaha uyandık
"Bir insan kendi geleceğinden endişe duyabilir. Ama söz konusu vatansa... O gece yaşadıklarım, ülkem için hissettiğim kaygı nasıl yazıyla anlatılır...
Herhangi bir akşamdı. Sizler gibi benim için de yazın sıcağında biraz dinlenip televizyon izleyip arkadaşlarımla sohbet ettiğim güzel şeylerden bahsedeceğimiz bir akşamdı. ! Hayatın bir saniyede, bir köprünün kapatılması ile değişebileceğini anladığımda artık dönülmez bir noktaya doğru ilerliyormuşuz. Karanlığa doğru. Sonra bitmeyen, tükenmeyen, hepimizin kulaklarından gitmeyen o sesler...
Yavaş yavaş özgürlüğümüze doğru uzanan ellerin üzerimize çöküşü gibiydi her ses. Bitmeyecek bu sesler; elden ne gelir diye çırpınırken... Binlerce şükürle, birlik olup o karanlık geceden ülkemizi geri kurtardık. Uğruna şehitlerle yıkanmış toprağımız bir kere daha şehitlerle kurtarıldı. Dualarımızla, kahramanlıklarla, kaybettiklerimizin acısıyla bir kez daha destan yazıldı. Bu korkunç darbe girişimi bize bir kere daha; birlik olmanın önemini gösterdi. O karanlık geceyi aydınlığa çevirenlere selam olsun. Şehitlerimizi tekrar saygı ve seygiyle anıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum."
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Ajda Pekkan: Birlik olduk, aydınlık sabaha uyandık
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