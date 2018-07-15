Ali Nuri Türkoğlu: Bu musibetten hayır çıkmıştır

15 Temmuz
gecesi sabaha kadar sokakta olan ve köprüde yaralı tasıyan oyuncu Ali Nuri Türkoglu, Sehitler Makamı'nı ziyaret etti. Türkoglu, hislerini kaleme aldıgı yazıyla ifade etti:
"15 Temmuz, bir milletin demokrasi sınavıdır. Bir milletin iradesini; birtakım eli sopalı, silahlı insana, sözde kendi ordusundan görünümlü olsa dahi teslim etmeyeceginin bir kez daha ispatıdır. 15 Temmuz'u gerçeklestiren birtakım insafsızların, kandırılmısların, vicdansızların elinde bulunan tankların önüne kendini siper edip, kollarını bacaklarını paletler altında bırakan o insanlar; Nene Hatun'ların, Kara Fatma'ların torunları oldugunu ispatlamıstır. Hanımların çok ön plana çıktıgı bir 15 Temmuz yasadık. Hani o Kurtulus Savası'nda cepheye mermi, yiyecek tasırken sehit olan kadınları gösteren bir video çıkmıstı birkaç yıl önce... Bunun ne kadar gerçek bir kez daha görmüs olduk. Gazilerimize sifa, sehitlerimize Allah'tan rahmet, diliyoruz. 'NE KADAR GURUR DUYSAK AZ'
Türk bayragının gölgesi altında baska bir gölgeye, baska bir lekeye izin vermeyecegimizi; yekvücut bir millet olarak, beylik bir söz gibi görünse de, gerçekten Bosnak'ı ile, Çerkez'i ile, Ermeni'si ile, Türk'ü ile, Kürt'ü ile koca bir Türk milleti olarak göstermis olduk. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. 'BU İLAHİ BİR UYARI'
Bunun ilahi bir uyarı oldugunu düsünüyorum. Çünkü bizim boslugumuzdan yararlanan birtakım güçler, bizim eksiklerimizi görmemize sebep oldu. O da neydi? Yeterince dini bilgimiz olmadıgını, kulaktan dolma bilgilere sahip oldugumuzu gördük. Çünkü o hainler; bir meczubu, bir deliyi kurtarıcı gibi görüyorlar. Bu inanısın sonucu olarak bu hadise yasandı. Ucu dısarıda uluslararası büyük bir organizasyonun neticesi olarak masa olarak kullanılan bu nasipsizler; nasıl yatacaklar, nasıl uyuyacaklar, bunun vebalini nasıl ödeyecekler?
Bir musibetten çıkan bir hayır olarak görmek lazım bunu. Tozumuzun silkelendigini düsünüyorum. Daha güçlü bir toplum ve millet için belki de böyle bir musibete ihtiyaç vardı. Böyle seyler akılları baslara getirir. Tekrarının bir daha yasanmaması için dua ediyoruz." İNTİZAR
"Allah ülkeme öyle bir günü bir daha asla yasatmasın. Bu milletin her zerresinde, tüm hainlerden ve silahlardan üstündür vatan askı. Bir kere daha sahit olduk ki ikinci Kurtulus Savası'nı yasadı resmen ülkemiz. Bu birlik, beraberlik daim olsun." TURGAY TANÜLKÜ
'12 Eylül'ü yaşamış birisi olarak daha çok içim yandı çünkü o dönemde asker, vatandaşına silah çekmemişti! Çok daha acıydı bizim için. Köyde şanslıydık, halkı koruyan bir askeri birlik vardı. Sabah kasabaya indik, ortalığın rahatladığını öğrendik. Darbeye kalkışanların yakalandığını öğrenmek bizi hem mutlu etti, hem de çok üzdü çünkü içimizden birileri darbe yapmaya kalkmıştı. Sonuçta herkes şunu gördü; bu ülkede her canı isteyen bir kalkışma, bir darbe yapamayacak."