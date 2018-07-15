“Asırlar geçse de bu destanı unutturmayacağız”

15 Temmuz
darbe girişimine dur demek için sokağa çıkan ve bacağından vurularak gazi olan Vedat Altıntaş
, "Vatan için bir bacak değil, canımız feda olsun. Biz o günleri hiç unutmadık, unutturmayacağız. Değil 2 yıl asırlar geçse de bu destan Türkiye tarihine altın harflerle kazınmıştır" dedi. FETÖ
'nün 15 Temmuz günü planladığı hain darbe girişimine dur demek için eşini ve çocuklarını evde bırakarak sokağa çıkan 45 yaşındaki gazi Vedat Altıntaş, o anları gururla anlattı. O gece halkın Türk'ün gücünü bir kez dünyaya gösterdiğini söyleyen Altıntaş, "Ben 80 darbesini yaşadığım, bildiğim için neler olacağını biliyordum. Eşime, çocuklar sana emanet diyerek evden çıktım. Gişelere doğru koşmaya başladık, vardığımızda yoğun bir ateş altında kaldık. Orada arkadaşlarımızı şehit verdik. Korkmadık. Askerler önümüzden geçiyordu. Vurulan düşse de biz geri adım atmadık. Önce vatan dedik. Bacağımdan vuruldum. Sağ ayak bileğimde hala şarapnel parçası var. 24 ay geçmesine rağmen hala tedavi görüyorum. Vatan için bir ayak değil, canımız feda olsun. Biz bunu hiçbir zaman unutmadık. Unutturmayacağız da. Bu asırlarda geçse unutulmayacak bir şey. O gece sokakta olan herkesten ve Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun" dedi. "HAİNLERE FIRSAT VERMEDİK"
15 Temmuz'un Türk halkı için bir kırılma anı olduğunu vurgulayan Altıntaş, "Halkımız o gece gerçekleri gördü, vatan için canını veren kahramanlarımızı gördü. Kenetlendi. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız'ın çağrısı ile sokaklara çıkan tankların önüne yatan şehit düşen gazi olan kahraman halkımız, bize oyun oynayan tüm hainlere tokat gibi cevap verdi" diye konuştu. Bu halkın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a güveninin sonsuz olduğunu belirten Altıntaş, "Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece, çok daha güzel günler göreceğiz. Nice 2023'ler göreceğiz. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Onu başımızdan eksik etmesin. Her girdiği seçimle zaferle çıkan bir Cumhurbaşkanımız var. Bu zafer Türkiye için bir zaferdir. Bizim başka vatanımız yok, bu bayrağın altında yaşıyoruz. Şükürler olsun ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Kıymetini bilelim. Bu cennet vatanımıza sahip çıkalım. Ülkemize göz diken hain ve düşmanlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. "KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK"
"Ülke olarak çok zor dönemlerden geçtik, büyük mücadeleler verdik" diyen Altıntaş, "Bir tane devletimiz, bir bayrağımız, bir vatanımız var, bir de Cumhurbaşkanımız var. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bunu 15 Temmuz gecesi herkese gösterdik. Halkımız bütün gerçekleri biliyor. Bu hükümetle birlikte ülke hizmet gördü, görmeye de devam edecek. Ben çok kötü günleri de gördüm. Bu ülkeye bir çivi dahi çakmadılar. Bizler susuzluğu yaşadık, çöp dağlarını gördük, hastanelerde perişanlığı gördük, ilaç kuyruklarını gördük, banka kuyrukları, ekmek kuyrukları biz hepsini gördük. İstediğimiz zaman istediğimiz hastaneye gidebiliyoruz, tedavimizi oluyoruz. Sıkıntımız yok, refaha eriştik" diye konuştu.