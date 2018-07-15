Bacağımızı kaybettik vatanımızı kaybetmedik

İstanbul
'da 15 Temmuz
hain darbe girişiminde kahramanlık destanı sergileyerek darbeye "dur" diyen gazilerden Ergin Yapıcı TRT
önünde ilk kurşunu yediğini iki kurşunun ise dudağının önünden ve başının üzerinden geçtiğini söyledi. 15 Temmuzun 2. Yıldönümünde yaşananları unutmadıklarını belirten Yapıcı, "TRT binasının önünde ilk vurulanlardanım. Aklıma ilk önce vatanım ve bayrağım geldi. O geceyi yaşamak benim için çok gurur verici bir şeydi. Elimizde sadece bir bayrağımız vardı başka hiçbir şeyimiz yoktu. Ama bunu zaferle kazandık. İş yerinde radyodan bir darbe girişimin olduğunu duydum ve hemen bayrağımı alarak Osmanbey meydanına çıktım. TRT binasına doğru yürümeye başladım ve üzerime kurşunların yağdığını hissettim ama hiç geri adım atmadım. Kurşunlardan bir tanesi dudağımın önünden bir tanesi başımın üzerinden geçti ve eğildiğimde dizimin iki parmak üstünden vuruldum. Allah'ıma çok şükür hayattayım. Darbe girişiminin ikinci yılında yaşananları hala unutamadım. 5 ameliyat geçirdim. Bir ameliyat daha geçireceğim. Bacağımı tam olarak kullanamıyorum fakat ülkemin güvenliği tehlikeye düştüğünde değil bir bacağımı iki bacağımı da gözümü kırpmadan feda ederim. Bacağımızı kaybettik fakat vatanımızı kaybetmedik" dedi.