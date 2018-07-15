FETÖ
'nün hain darbe girişimine karşı en büyük, tepkilerden birini canını hiçe sayarak Atatürk Havalimanı
nda tankın önüne yatan adam Metin Doğan
vermişti. Onun o yere yatmış fotoğrafı neredeyse hain darbe girişiminin simge fotoğrafı haline geldi. Metin Doğan aradan geçen iki yılda neredeyse tüm Türkiye
'nin kahramanı oldu. Birkaç defa da hainlerin yargılandığı mahkemeye gittiğini ifade eden Doğan; " Bu hainlerin yargılandığı mahkemelere birkaç kez gittim, ama orada çok öfkeleniyorum. Ben çok sinirli bir insanım, o hainlerin kendilerini savunmasına tahammül edemiyorum. Hangi insan suçsuz yere ceza çekerken huzurlu olabilir. Bunlar suçsuzuz diyorlar ama iki yıldır içerdeler, hala bakımlı ve mutlu duruyorlar. Onlar suçlu olduklarını bile bile inkar ediyorlar" ifadelerini kullandı. Atatürk Havalimanındaki direnişin simge ismi Doğan, o gün giydiği beyaz tişört, pantolon ve ayakkabısını İstanbul
1453 Müzesine verdi. Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan, o gece yattığı yerde yaşadıklarını SABAH gazetesine anlattı; "Ben bu alçak saldırıyı duyar duymaz kendimi sokağa attım. Motosiklet kullanan birini gördüm. Onu durdurdum. 'Allah rızası için beni havaalanına götürür müsün?' dedim. Getirdi beni, cebimde o zaman 700 lira param vardı hepsini verdim al bunları ben buraya ölmeye geldim ihtiyacım yok dedim. Almadı abi Allah rızası için getirdim dedi. Ona dualar ederek vedalaştım ve havaalanının girişinde tankları ve askerleri gördüm." SİZ KİMİN ASKERİSİNİZ?
Metin Doğan, "Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Birden fırladım. Askerin üzerine doğru giderken 'Ben Türk askeriyim, siz kimin askerisiniz?' diye bağırmaya başladım. Tank durdu ve ben bağırmayı sürdürdüm. Sağ tarafımda yerde ellerinde silahlarıyla duran, sol tarafımdan kamyonun içerisinde olan askerler vardı. Bağırmaya devam ettim. Sonra tank hareket etmeye başladı. Ben de tankın sağ paletinin altın yattım. Tam o sırada durdu." dedi. Doğan, askerlerin tank paletinin önünden kalkması için kendisini sürekli uyardığını ve aksi takdirde vurulacağını söylediğini belirtti. Onlar bağırdıkça kendisinin de yüksek sesle, "Siz kimin askerlerisiniz?" diye sormaya devam ettiğini aktaran Doğan, KALKINCA SİGARA YAKTIM
"Bu sırada tank üstüme doğru biraz hareket etti. Ben de bu sefer sol paletin önüne yattım. Tank hareketini durdurunca üzerimi çıkardım ayağa kalkarak tepkimi göstermeye devam ettim. O an aklıma yolda gelirken motosikletine bindiğim kişiye verdiğim parayı borç almıştım o geldi. Birde anneme sigarayı bıraktım dedim. Kalktıktan sonra sigara içtim kameralar çekti onun görmesinden korktum" diye konuştu. 40 YIL GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ
O gece yere yattığımda hayatımdaki 40 yılın gözünün önünden geçtiğini söyleyen Doğan, "O ölüm anını yaşmak için bekledim. Çünkü beni sürekli uyarıyorlardı ve aksi takdirde ateş edeceklerini söylüyorlardı. Tüm hareketimin 5-10 dakika arasında gerçekleştiğini düşünüyorum. Eğer darbeciler başarıya ulaşacak olsalardı, ölmeyi ve o anı görmemeyi çok isterdim. O zaman kendimi mutlu hissedecektim. Tank üzerimden geçseydi şehit olacaktım" dedi.