Birlik olursak her şeyi aşarız

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin en büyük zararı turizm sektörüne verdiğini belirterek, "Bu sıkıntılı süreci artık geride bıraktık ve sektörümüz çok şükür toparlandı" dedi. TERMAL REHBERİ HAZIRLADIK Türkiye
'nin son 5 yılda gerek terör gerekse ekonomik saldırıları püskürterek 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Onaran, "Bu güçlü duruşun arkasında her şeyden önce ülkemize gelebilecek her türlü saldırı karşısında birlik olmamız yatıyor. Bu ülkenin insanları din, dil, ırk, mezhep ayrımı olmaksızın o süreci el ele ve birlik olarak atlattı. Toplumlar birlik olduğu sürece üstesinden gelemeyeceği durum yok" diye konuştu. Prontotour'un ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ciddi bir çalışma yürüttüğünü aktaran Onaran, şöyle konuştu: "Yabancı muhataplarımıza da ülkemizin istikrarlı ve güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu, Anadolu'da yüzyıllardır farklı kültür ve inançtan insanların dostça yaşadıklarını anlatıyoruz. Son olarak akademisyenlerin de katkılarıyla ülkemizin termal potansiyelini çok detaylı olarak ortaya koyan Türkiye'nin ilk termal rehberini hazırlayarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunduk." Çalışmaların meyvesini vermeye başladığını anlatan Onaran, Türkiye'nin ilk 5 ayda tüm zamanların rekorunu kırdığını hatırlattı. EKONOMİNİN TAŞLARI OTURUR
Türkiye'de 24 Haziran seçim
lerinin ardından yeni bir sisteme geçildiğini aktaran Onaran, "Sistem tam olarak işlemeye başladığında ekonominin taşlarının oturacağı kanısındayım" dedi. Seçim öncesi döviz
kurlarının yükselmesi nedeniyle farklı pazarlama stratejileri geliştirdiklerini belirten Onaran, şöyle konuştu: "Dönem dönem döviz kurlarını sabitleyerek oluşan farkı misafirlerimize yansıtmamaya çalıştık. Önümüzdeki dönemde şartların normale döneceğini düşünüyorum."