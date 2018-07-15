Bu kahramanlık unutulmayacak

15 Temmuz
2016'da içerden ve dışardan bazı hainlerin, ülkenin meşru hükümetini yıkmaya yönelik girişimde bulunduğunu belirten Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir
, "Bu girişimi etkisiz hâle getiren Türk halkının kahramanlığı, her 15 Temmuz'da ilelebet hatırlanacaktır. O günün sabahından itibaren tankla başarılı olmayanlar, sokakta püskürtülenler, ekonomi cephesinde Türkiye
'yi yenebileceklerini zannettiler, ancak beklentileri kursaklarında kaldı. Bazı olumsuzluklar oldukça kısa sürdü" dedi. Özdebir şunları kaydetti: "Türkiye ekonomisi, ne kadar güçlü olduğunu göstererek yılın son çeyreğinde pozitif büyümeye geçmiş, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2016 yılını yüzde 2.9'luk bir büyüme performansıyla kapatmıştır. 2016 senesinde ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunlar ve tezgâhlar düşünüldüğünde bu oranın, rakamsal değerinin ötesinde bir anlamı olduğu açıktır. Hiç kuşku yok ki bu hızlı çıkışta başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve ekonomideki tüm aktörlerin tek yürek olmasının etkisi büyüktür. Bu süreçte Türkiye'de imalat gerçekleştiren sanayiciler olarak biz de üretimden vazgeçmedik. İmalat sanayi, kısa bir dalgalanmadan sonra toparlandı." 'DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'
Halkımız oyunu güçlü liderden yana kullanmış ve kazanan Türkiye olmuştur" diyen Özdebir sözlerine şöyle devam etti: "İstihdamı ve ihracatı artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bundan sonraki süreçte de hem Ankara hem de ülkemiz için yatırım ve üretim yapmaya devam edeceğiz."