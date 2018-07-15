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“Bu ülkeyi bölmeye kalkışanların sonu ortada”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla vatan için sokağa çıkarak şehit düşen Mustafa Derekli’nin babası , “O gece sokağa dökülen bu halk, canını verme pahasına darbeye engel oldu. , halkın demokrasi adına verdiği mücadelenin adıdır”

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM 15 Temmuz İhaneti Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
“Bu ülkeyi bölmeye kalkışanların sonu ortada”
Şehit Mustafa Direkli, henüz 20 yaşındaydı. İstanbul 'nde İç Mimarlık okuyan Mustafa, Anadolu yakasında öğrenci evinde kalıyordu. Babası ise o günlerde Avrupa yakasındaydı. Babasıyla sürekli telefonda konuşan Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını duyunca, "Vatan elden gidiyor. Bugün gitmezsek ne zaman gideceğiz, Yarın çok geç kalmış oluruz. Ben çıkıyorum" dedi. Babası da n "Git oğlum" cevabını verdi. Bu arada, yakınlarına da "Gitsek ne olur, en fazla şehit oluruz. Bu herkesin ulaşabileceği bir mertebe değil. Kimden korkuyorsunuz?" diyen Mustafa, kendisini sokağa çıktı. Ardından da 4 arkadaşlarıyla birlikte, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için yola çıkan halkın arasına karıştı. Orhanlı'daki gişelere geldiklerinde, darbecilerin bir polisi şehit ettiğini gören halk, üzerlerine yürüdü. Darbeciler de gözlerini kırpmadan halka ateş etti. Kurşunlara hedef olanlardan biri de Mustafa Direkliydi. Oracıkta şehit oldu. Adı şimdi memleketi 'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir cami ve ortaokul ile Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan bir parkta yaşıyor. Şanlıurfa'da yaşayan babası , "Sabiha Gökçen Havalimanına gitmeye çalışıyorlardı. Silah seslerini duyunca gişelere yönelmişler. Darbeci askerler bir polisi şehit edince, Mustafa ve bir vatandaş üzerlerine yürüyüp, 'siz bizim askerimizsiniz, ne yapıyorsunuz' demiş. Ama hainler Mustafa'ya 8-10 metre mesafeden taramış. Başına bir kurşun isabet etmiş. Yanındaki vatandaşla birlikte şehit olmuşlar. Şehit babası Nihat Direkli, Allah o günleri geri getirmesin. Bu ülke şehitlerimize borçlu. Biz şehadeti onlardan öğrendik. O gece sokağa dökülen bu halk, canını verme pahasına darbeye engel oldu. , halkın demokrasi adına verdiği mücadelenin adıdır. O nedenle unutulmaz. Ülkeyi bölmeye kalkışanların sonu ortada. İçimizdeki hainler 15 Temmuz'da dersini aldı. Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Birlik ve beraberlik içerinde hareket etmemiz lazım. Kalkınmak ve bölünmemek için durmak yok yola devam" dedi.
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