Cengiz Kurtoğlu şehitler anısına lokma dağıttı

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu
, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ikinci yıl dönümü öncesinde Çengelköy'deki Hacı Ömer Camii'nde 15 Temmuz şehitlerinin ruhları için lokma döktürdü. Cuma namazı çıkışında üzeri 'Şehitlerimizin Ruhları Şad Olsun' yazılı araçta lokma döktüren Kurtoğlu, aracın içine geçerek lokmaları elleri ile hem cami cemaatine, hem esnafa, hem de oradan geçenlere dağıttı. Kurtoğlu, 15 Temmuz günü canını hiçe sayıp gözlerini kırpmadan vatan için şehit olan kahramanlarımız için herkesten dua istedi. Lokmaları dualarla alan halk da şehitlerimize rahmet dilediklerini ve onlara minettar olduklarını söyledi.
Ünlü sanatçı, şöyle konuştu: "Milli iradeyi, aziz milletimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi hiçe sayarak hain bir kalkışma gerçekleştirenleri ve vatana ihanet edenleri asla affetmeyeceğiz. Bu millet bu hainleri asla affetmeyecek. 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."