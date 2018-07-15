Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > 15 Temmuz İhaneti Haberleri > Cengiz Kurtoğlu şehitler anısına lokma dağıttı

şehitler anısına lokma dağıttı

, şehitleri için lokma döktürüp Çengelköy’de dağıttı. Usta sanatçı, herkesten şehitlerimiz için dua etmelerini istedi

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN 15 Temmuz İhaneti Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Cengiz Kurtoğlu şehitler anısına lokma dağıttı
Sanatçı , Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ikinci yıl dönümü öncesinde Çengelköy'deki Hacı Ömer Camii'nde 15 Temmuz şehitlerinin ruhları için lokma döktürdü. Cuma namazı çıkışında üzeri 'Şehitlerimizin Ruhları Şad Olsun' yazılı araçta lokma döktüren Kurtoğlu, aracın içine geçerek lokmaları elleri ile hem cami cemaatine, hem esnafa, hem de oradan geçenlere dağıttı. Kurtoğlu, 15 Temmuz günü canını hiçe sayıp gözlerini kırpmadan vatan için şehit olan kahramanlarımız için herkesten dua istedi. Lokmaları dualarla alan halk da şehitlerimize rahmet dilediklerini ve onlara minettar olduklarını söyledi.
Ünlü sanatçı, şöyle konuştu: "Milli iradeyi, aziz milletimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi hiçe sayarak hain bir kalkışma gerçekleştirenleri ve vatana ihanet edenleri asla affetmeyeceğiz. Bu millet bu hainleri asla affetmeyecek. 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz Kurtoğlu şehitler anısına lokma dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN