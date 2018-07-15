Çocuklarım hâlâ babasını arıyor

İstanbul Harbiye'deki TRT
binasının önünde şehit olan Fahrettin Yavuz'un Moritanya
lı eşi Mariam Yavuz iki çocuğu ile birlikte hayatını devam ettiriyor. Camcılık yapan Fahrettin Yavuz o gece evdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla 5 dakika içerisinde çıktı, gitti. Gidiş o gidiş oldu bir daha gelemedi. Çocuklarının hâlâ babalarının yokluğuna alışamadığını belirten Yavuz, "Eşimin kolundan vurulduğu haberi geldi. Sabah şehit olduğunu öğrendik. Çocuklarıma ve bana bu acıyı yaşatanları Allah'a havale ediyorum" dedi. MORİTANYA'DA TANIŞTILAR
Trabzonlu Fahrettin Yavuz çalışmak için gittiği Moritanya'da bir restoranda eşi Mariam Yavuz ile tanıştı. Orada iki ay içerisinde evlenmeye karar verdiler. İki yıl Moritanya'da yaşayan çiftin ilk çocukları Mahmut orada dünyaya geldi. Daha sonra Türkiye'ye dönen çift İstanbul'a yerleşti. Fahrettin Yavuz camcılık yaparak geçimini sağlıyordu Mahmut ve Ali adında iki oğlu vardı.
15 Temmuz gecesi hainlerin TRT binasının önüne geldiğini öğrenince hemen evinden arkadaşlarını arayıp apar topar çıktı. TRT Harbiye Binası'nın önünde darbeci hainlerin açtığı ateşle vurularak şehit oldu. Eşi Mariam Yavuz, "Eşim dışardaydı, eve geldi bana darbe oluyor televizyonu aç dedi. Bende ne darbesi aşkım saçmalama dedim. Televizyon kumandası kapma oynadık. Sonra aldı bir kanalı açıp birkaç dakika baktı. Erdoğan'ın çağrısını görünce hemen arkadaşlarını arayıp, dışarı koştu" dedi.