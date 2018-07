BUGÜN NELER OLDU

Yaşanan hain darbe girişiminin, Türkiye 'de bir kaos yaratmayı hedeflediğini belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener "Ekonomiyi çökertmeye yönelik dış tehditler hâlâ devam ediyor. Ancak Türkiye ekonomisi, 2008 krizinde birçok ekonomiden daha güçlü olduğunu kanıtladı. Şu anda büyüme, ihracat, yatırım ve üretim açısından 2008'den çok daha güçlü bir Türkiye var" dedi.Sadece Gezi olayları değil, uluslararası Bir ülkeyi bölüp parçalamak istiyorsanız bunun en hızlı yolu ekonomiyi çökertmekten geçer. Zira, ekonomi çöktüğünde toplumda huzursuzluk başlar; yağma, anarşi ve terör artar. Kamu düzenini sağlamaya çalışan güvenlik güçleri ise sınırlarımız dışından gelebilecek saldırılara karşı güç kaybeder. Asıl istenen, ekonomiyi çökerterek vatandaşla güvenlik güçleri arasında bir gerilim yaşatmaktı. Fakat sağduyulu davranan Türk halkı, bu oyunu bozdu.Ülkemiz insanı tarihi boyunca savaşlarla karşı karşıya kaldı. Ülkemiz işgal edildi, tüm ekonomisi ele geçirildi ancak Kurtuluş Savaşı'nın ardından hemen ayağa kalkmasını bildi. Bulunduğumuz bölgede savaşlar, ekonomik krizler, siyasi hareketler tarihimiz boyunca hep hayatımızın bir parçası oldu. Tüm bunlara rağmen işini en iyi şekilde yapan, her sabah yeni bir umutla dükkânını, atölyesini açan, ne olursa olsun fabrikalarını çalıştırmaya devam eden bir insana sahibiz. Cumhuriyetimizin 100 yılı bunun sayısız örnekleriyle dolu, 2023 ve sonraki hedeflere de insanımızın bu yüksek direnci ve çalışma azmiyle ulaşacağız.Ülkemizde her seçim sonrasında, üretenlerin ve ticaretle uğraşanların kafalarında soru işaretleri yanıtlanır ve ekonomi gaza basar. Yeni dönemdeki siyasi ve idari değişikliklerin güven duygusunu artıracağını öngörebiliriz. Ekonomimiz her koşulda toparlanmasını ve hızlanmasını bilir.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliğinde, İzmir iş dünyası da üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdi. Bu sayede yüzde 14'leri bulan kentimizdeki işsizlik oranı yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Çünkü biz ülkemize, ekonomimize ve gücümüze tüm kalbimizle inanıyoruz. Çalışanıyla, işvereniyle ve vatandaşıyla birlik olduğumuz sürece kimsenin de bunu bozamayacağını biliyoruz.