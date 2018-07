Darbe heveslilerine asla prim vermedik

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük bir uçurumun eşiğinden döndüğünü, iki yılda ortaya çıkan gerçeklerin, tehlikenin boyutlarını kamuoyunun çok daha iyi görüp algılamasını sağladığını dile getiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Ülkemizin bu büyük tehlikenin eşiğinden döndürülmesinde Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin hayati önemi bulunuyor" dedi. Demokrasiye inanan insanların katkısını da unutmamak gerektiğinin altını çizen Öncel, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk ulusu onları sonsuza kadar, saygı, minnet ve rahmetle anacak" ifadelerini kullandı.BMD'nin her dönem olduğu gibi 15 Temmuz kalkışması sırasında da darbe heveslilerine prim vermediğini, demokrasi ve meşru yönetimden yana tavrını koyduğunu dile getiren Öncel, "BMD çatısı altındaki markalarımızın ülke geneline yayılan 65 bin mağazasının neredeyse tamamı 16 Temmuz sabahı açıktı. Yurtdışı operasyonlarımız kesintiye uğramadan devam etti. Yurtdışına açılan markalarımız o ülkenin insanına dokunuyor ve duygusal bağ kuruyorlar. Bu nedenle biz markalarımızı Türkiye ekonomisinin ve perakende sektörünün 'ekonomik özel kuvvetleri' olarak adlandırıyoruz. Tüm ülkeleri hedef pazar olarak düşünüyoruz" diye konuştu. 2018'e girerken BMD üyesi markaların 110 ülkede 3 bin 150 mağazası ve 11 bin 500'ün üzerinde satış noktası olduğu bilgisini veren Öncel, şunları söyledi: "2018'de de yurtdışı ağırlıklı büyüme stratejilerini sürdüren markalarımız sınırlarımızın ötesinde her gün ortalama iki yeni mağaza açıyorlar. BMD olarak markalarımızın yurtdışına açılımlarına büyük önem veriyoruz ve her alanda destekliyoruz. Bu çerçevede ' Yurtdışı Açılım Toplantıları 'nı çok önemsiyorum. Yurtdışı Açılım Toplantıları'nda hedef pazarlar ve fırsatlar konusunda markalarımızla deneyim ve bilgi birikimimizi paylaşma imkânı buluyoruz. Diğer taraftan her yıl birkaç ülkeye ticaret heyetleri düzenliyor, fırsatları yerinde görüyoruz. Geçen yıl 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'ı ve Avrupa'nın en genç ülkesi Kosova'yı ziyaret ettik. Bu yıl Güney Afrika 'daki fırsatları yerinde görüp keşfedeceğiz. Diğer taraftan Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen ve alanında dünyanın en önemli fuarı olan MAPIC'e her yıl BMD olarak Türk markaları standını kuruyoruz. Geçen kasım ayındaki fuarda Türk markaları standında yer alan 11 markamız, Avrupa, Rusya, Balkanlar, Asya, Kuzey Afrika 'dan gelen yatırımcılar ve franchise firmalarının yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Bu yıl çok daha iddialı ve özgüvenle MAPIC'te yerimizi alacağız." Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için daha çok üretip daha çok ve markalı ürün ihraç etmesi gerektiğini vurgulayan Öncel, "Markalarımızın hem üretme hem de yurtiçinde ve yurtdışında büyüme iştahı devam ediyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü kutlayacağımız 2023'e kadar yurtiçinde 150-180 bin insanımız için yeni istihdam imkânı sağlamayı öngörüyoruz. Bu çerçevede yurtdışındaki mağaza sayımızı da 7 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.Yurtdışında sağlıklı büyüyebilmenin, küresel ölçekte marka çıkarabilmenin yolunun öncelikle yurtiçinde temelleri sağlam atmaktan geçtiğini belirten Öncel, şunları söyledi: "BMD üyesi markalar yurtiçinde 400 AVM ve caddelerde 70 binin üzerinde mağaza ile faaliyetlerini sürdürüyor. 400 binin üzerindeki çalışan sayımıza her yıl en az 30 bin yeni istihdam ekleyebiliriz ancak özellikle dövize endeksli kiralardan kaynaklı maliyet baskısı markalarımızın yurtiçindeki büyüme iştahını azaltıyor. 24 Haziran seçimleriyle halkımızın ikinci kez onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde perakende sektörünün geleceğini tehdit eden bu sorunun çok daha hızlı çözüme kavuşacağına inanıyorum. Bu inançla bir kez daha, 15 Temmuz 2016'da canları pahasına ülkemizi, demokrasimizi savunan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."