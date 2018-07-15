15 Temmuz
Derneği'nin organizasyonu, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi'nin katkılarıyla "II. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu" düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Uysal
, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, 15 Temmuz Şehitlerinin yakınları, 15 Temmuz Gazileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, başta olmak üzere çok sayıda katılımcı ve davetlinin yer aldığı sempozyumda darbe girişiminin siyasi sonuçları, FETÖ
gerçeği ve darbe girişiminin medyada ele alınış biçimi masaya yatırıldı. 'HAİNLERİN HESABI BOŞA ÇIKTI'
Milletin darbecilere karşı destansı mücadele verdiğine vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Tanklara, tüfeklere, bombalara, üzerlerine sıkılan kurşunlara rağmen milletimiz adeta çıplak elle FETÖ'cü hainlere karşı destansı bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde milletimiz yekvücut olarak Türkiye'yi ve akabinde İslam dünyasını hedef alan dış güçlere geçit vermedi. FETÖ'yu destekleyen dış güçlerin asıl hedefi Türkiye ile birlikte İslam dünyasıydı. Çünkü gittikçe güçlenen Türkiye'de mevcut iktidar devrilirse Türkiye devrilir. İslam dünyasının en önemli kalesi konumundaki Türkiye devrildikten sonra da İslam dünyası son dönemdeki kalkınma ivmesini kaybeder. Böyle hesap yapıyorlardı. Ancak milletimizin feraseti, cesareti ve Rabb'imizin yardımıyla elhamdülillah bu hesapları boşa çıkarttık" diye konuştu. 'YENİ NESLE İYİ ANLATMALIYIZ'
Darbeye giden sürecin detaylı incelenmesi gerektiğine vurgu yapan Uysal, "Darbeyi püskürttük ama işimiz bitmedi. Asıl iş FETÖ'nün oluşumdan gelişimine ve darbe kalkışmasına kadar uzanan sürecin detaylıca analiz edilmesidir. Hem bu terör örgütünün düşünce yapısının ortaya çıkartılması hem de gelecek nesle 15 Temmuz darbesini unutturmamak ve doğru bir şekilde anlatmak lazım. Bunun için bu tür sempozyumları çok önemsiyorum" dedi. ?İBB'DEN ÖZEL ETKİNLİK
Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne bir dizi özel etkinlikle hazırlanıyor. Özel etkinliklerin yanı sıra Saraçhane 15 Temmuz Anıtı, Garipçe ve Çatalca'da oluşturulan iki hatıra ormanı Başkan Mevlüt Uysal, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla açılacak.