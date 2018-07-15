Dedelerimiz Çanakkale’de neyse biz de 15 Temmuz’da oyduk

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz
gecesi İstanbul'da şehit olan 16 yaşındaki Engin Tilbeç'in ağabeyi İrfan Tilbeç, "Dedelerimiz Çanakkale'de, Sakarya'da neyse biz de 15 Temmuz'da oyduk. Kardeşimi kaybettim ama bu vatanı, bu bayrağı hainlerine teslim etmedik. Şehit oldukça vatan sevgisiyle çoğalan bir milletiz" diye konuştu. 'HELALLEŞİP, AYRILDILAR'
Malatya'nın Pötürge ilçesinden İstanbul Sultangazi'ye göç eden ailenin 4 çocuğundan biri olan Engin Tilbeç, hain darbe girişiminin yaşandığı gece ağabeyi İrfan ile meydanlara indi. 15 Temmuz gecesi Sultangazi'deki Baştabya Kışlası önünde ağabeyi İrfan Tilbeç'e (19) sarılıp, "Belki bir daha birbirimizi göremeyiz, helalleşelim" diyerek kalabalığa karıştı. Daha sonra kardeşinden haber alamayan İrfan Tilbeç 3 gün sonra hastane morgunda kardeşinin cansız bedenini buldu. Anne Bedriye ve fiziksel engelli baba Murat Tilbeç demokrasi şehidi olan çocukları Engin'i memleketleri Malatya'da toprağa verdi. 'HAİNLERE TESLİM ETMEDİK'
Vatani görevini yaptıktan sonra Malatya Üniversitesi'nde göreve başlayan İrfan Tilbeç, darbe girişiminin ikinci yılında SABAH'a konuştu: "Engin benim sırdaşım, dert yoldaşımdı. Kardeşimi kaybettim ama bu vatanı, bu bayrağı hainlerine teslim etmedik. Hiçbir hain de teslim alamaz. Dün kardeşim can verdi, bugün ben de canımı vermeye hazırım. Şehit oldukça vatan sevgisiyle çoğalan bir milletiz biz. O karanlık gecede milletine direniş ruhunu aşılayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
sayesinde kendi göbeğimizi kendimiz kesecek bir ülke haline geldik. Bu millet bu ülkeye yapılan hizmetleri inkâr etmeyecek ve unutmayacak kadar vefalıdır. Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu vatanı hiçbir hain teslim alamaz." '15 TEMMUZ UNUTULMAMALI'
15 Temmuz'un unutulmamasının gerektiğinin altını çizen İrfan Tilbeç, "15 Temmuz Türkiye'nin tüm dünyaya birlik ve beraberlik içinde demokrasinin gücünü kanıtladığı gün olarak tarihe geçmiştir. Hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın cesur devlet adamlığı Milletimizin iman gücü, demokrasiye inancı ve bağlılığıyla engellenmiştir" dedi.