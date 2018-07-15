Demokrasi ve özgürlükler için yeni bir başlangıç

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
, "Ülkemizin refahına ve demokrasisine karşı yapılmış 15 Temmuz saldırısına canı pahasına karşı koyan şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde, ülkemizin tüm kesimlerinin asla unutulmayacak bir dayanışma gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
'nü demokrasi ve özgürlükler açısından yeni bir başlangıç olarak kabul ediyoruz" dedi. İSTİKRARLI BÜYÜME SÜRÜYOR
Milli birlik ve beraberliği bir kat daha güçlendiren bu elim olay sonrasında ülkenin istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Ülker, "Türkiye bir yandan da küresel ve bölgesel anlamda saygınlığını artırdı. Biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi 4 milyarı aşkın bir dünya coğrafyasında temsil ediyor, dünya ve Türkiye'nin dört bir yanında üretiyor, istihdam sağlıyor, ekonomimize katkı veriyoruz" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da aynı inanç ve azimle çalışmalarını ve yatırımları sürdüreceklerini dile getiren Ülker, şunları söyledi: "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak 2023 hedefleri başta olmak üzere, ekonomik gelişmemizi sürdürülebilir kılmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine güvenimiz tamdır. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimizin menfaatleri için işimize dört elle sarılarak, daha çok üretmek, istihdam yaratmak ve ihracat yapmak için projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."