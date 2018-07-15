Demokrasi zaferi kazanıldı

NEF Yönetim Kurulu
Başkanı Erden Timur
, 15 Temmuz
demokrasiye ihanet gecesinde ve sonrasında yaşananların ülke ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Demokrasiye karşı bir darbe girişimi olduğu anlaşıldığı anda tüm kesimlerin din, dil, ırk ve düşünce ayırt etmeden bir araya geldiğini belirten Timur, girişimin ardından Türkiye'de bir 'demokrasi zaferi' kazanıldığını ifade etti. Ülkenin ekonomisine ilişkin bir duyarlılık farkı gözetmeden bir araya gelenlerin sokaklara çıktığını da vurgulayan Timur, "Yanlarında sadece yürekleri vardı. Akıllardaysa tek bir düşünce: Burası Türkiye. Burası bizim evimiz. Ve konu evimizi korumak olduğunda hepimiz biriz" diye konuştu. O GECE TEK YÜREK OLDUK
O gece, Fransız Devrimi
'nde olduğu gibi Türk milletinin de milletçe demokrasi için canını vermeye hazır olduğunu söyleyen Timur, "Bunu tüm dünyaya gösterdik. Darbecilere karşı halk olarak dur dedik ve milletçe darbe girişimini durdurmayı başararak, dünya tarihinde ender yaşanan bir demokrasi zaferine imza attık" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "O gece biz bir olduk. Tüm Türkiye tek yürek olduk ve evimizi, vatanımızı, demokrasimizi koruduk. İyi ki de koruduk. Türk milletinin ülkesi için bu kadar duyarlı olduğu bir dönem ümitlerimizi perçinledi. Nitekim ortada bir Fransız Devrimi gibi kazanılan bir demokrasi zaferi var." DÜNYANIN ROL MODELİYİZ
Nef olarak uluslararası yayın yapan Amerikalı ve Avrupalı gazetelere 15 Temmuz'un hemen ardından ilanlar verdiklerini de belirten Timur, bu hikâyenin nasıl yazıldığını, nasıl ülkenin korunduğunu anlattıklarını ifade etti. Gerek siyasi gerekse ekonomik olarak Türkiye'nin başarı hikâyesi yazdığının altını çizen Timur, "Bugün dünyanın gelişmekte olan ülkeleri için bir model haline geldi. Ekonomik açıdan ne kadar sağlam temeller üzerinde olduğumuzu da tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Dünyada hakikaten tankın karşısına çıkacak başka bir ulus yoktur. Toplum olarak en önemli değerimiz birliktelik" diye konuştu.