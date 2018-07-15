“Dünya, Türk milletine darbe yapılamayacağını gördü”

Yozgatlı Muammer Erkaya 15 Temmuz
'un kahraman gazilerinden. Ankara
'da teknik ressam olarak görev yapan Muammer Erkaya, hain darbe girişiminin yaşandığı gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı ile hiç düşünmeden sokağa çıktı. Genelkurmay Başkanlığı önünde sırtına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Şarapnel parçaları boğazına ve vücudunun pek çok yerine saplanmıştı. Hiç tanımadığı bir kişi yanına gelerek kendisini hastaneye götürdü. "15 Temmuz'da kapattığım gözümü 21 Temmuz'da açtım" diyen Muammer Erkaya, darbe girişimimin yıl dönümünde şunları söyledi: "Bu vatan bizim, böldürmeye hiç niyetimiz yok. 15 Temmuz gecesi, tüm dünyaya Türk milletine darbe yapılamayacağını gösterdik. 15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor. Hainlere hiçbir zaman yol vermeyeceğiz. Türkiye üzerine oynanan oyunları yıktık. Ben o gece yaralandım, şehit de olabilirdim. Şehit olmak için şimdi olsun yine giderim. Vatanım için, bayrağım için, milletim için, toprağım için gözümü kırpmam." ŞEHİTLİK İÇİN KOŞARIZ
Recep Tayyip Erdoğan'ın emir vermesi halinde yine seve seve şehit olmaya koşacağını söyleyen Erkaya, "Her zaman bir tek bir bayrak altında yaşamak zorundayız o da şanlı bayrağımızdır. Başka bir yere gidemeyiz. Bazı şer odakları hala boş durmuyor. Hiçbir zaman Türkiye'yi onlara yedirmeyeceğiz. Eğer bu bayrak altında yaşıyorsak bu Türk milletinin sayesindedir. Şehit olmak için biz yürümüyor koşuyoruz adeta. Türkiye'miz 15 Temmuz'la imtihan verdi ama onla da kalmadı devamında dolardan vurmaya, darbe yapmaya çalıştılar. Daha başka şeylerden darbe yapmaya çalıştılar. Ama biz yine de buna göz yummadık. Türk milleti bir daha gösterdi darbenin yapılamayacağını" dedi.