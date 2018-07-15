Ekonomi yara almaktan kurtuldu

Babacan Holding Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Babacan
, 15 Temmuz
hain darbe girişiminin yıldönümünde darbe girişiminin ekonomiye yansımalarını değerlendirdi. 16 yıldır sürdürülen istikrarlı yönetiminin ekonomik büyüme üzerinde çok etkili olduğunu belirten Babacan, "Ülke olarak toplumsal refah ortamı ve ekonomiyi hedef alan darbe girişimi karşısında birlik olma yolunda çok önemli bir vazifeyi yerine getirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin hızlıca devreye girerek ekonomimize kazandırdığı reformlar, iş dünyasının ve toplumun tüm kesimlerinin ortak çabaları sayesinde ekonomimiz yara almaktan kurtuldu" dedi. Uzun yıllar sonra istikrara ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma trendine kavuşulduğunu vurgulayan Babacan, "Sağlanan güven ortamı ve ekonomik istikrar, devamlılığını korudu. Üreterek, yatırım yaparak, yabancı yatırımcıyı yörüngesine çekerek büyüyen Türkiye
'nin, darbe girişiminden bu yana sergilediği büyüme performansı bunun çok açık örneği oldu" diye konuştu. TÜRKİYE HEDEFLERİ BERTARAF ETTİ
Özellikle Gezi olaylarıyla başlayan süreçte ekonomiyi hedef alanların, mevcut gelişmeyi durdurmak ve ülkeyi yokluğa sürüklemeyi amaçladıklarını dile getiren Babacan, şunları söyledi: "Özellikle son 16 yıllık süreçte sağlanan güven ortamı, ekonomik istikrarı beraberinde getirdi ve ekonomisi her geçen gün büyüyen Türkiye doğdu. Türkiye, bu dönem içerisinde ekonominin aktörlerinin üstün çabalarıyla ekonomik, sosyal ve siyasi atılımların gerçekleştiği bir dönemi yaşadı. Ülkemiz büyüme performansıyla dünya ligine yükselmeyi başardı. Mevcut durumun ortadan kaldırılıp, ülkemizi yeniden yokluk yıllarına sürüklemek isteyenler, ülkemizin dünyadaki yükselişinin önüne geçilebileceğini düşündü. Ancak, istikrarlı ekonomi politikası, üretimdeki gücü, markalaşmadaki aktif rolü ve dünyaya açılan yüzüyle Türkiye, bu hedefleri bertaraf etti." EKONOMİK İSTİKRAR BÜYÜK AVANTAJ
Bütün bu saldırılar karşısında 2023 hedeflerinden şaşmayan Türkiye'nin en önemli avantajının sahip olduğu ekonomik istikrar olduğunun altını çizen Babacan, "Ülkemiz, bu dönemde toplumsal ve ekonomik ölçekte yapılan tüm saldırıları güç birliği ile ortadan kaldırmayı başarabildi. Ekonomik istikrarla birlikte toplumsal ölçekteki manevi gücümüz bizim en önemli hazinemiz. Bu iki unsur sayesinde gelebilecek her türlü saldırı karşısında Türkiye, önlenemez bir güce sahip. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin ekonomideki başarısının ve toplumsal refah ortamının sürdürülebilmesinin ardında yatan da budur" ifadelerini kullandı. ULUSAL KAMPANYALARLA MEYDAN OKUDUK
Demokrasiye müdahale girişimi karşısında iş dünyasının da üstün çaba sarf ettiğini ifade eden Babacan, toplumsal olarak sergiledikleri birlik ve beraberliğin iş dünyasına da örnek teşkil ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanının toplumun tüm kesimlerini buluşturan yaklaşımıyla iş dünyasının yatırımlarına devam ettiğini belirten Babacan, "Bizler de ülkemizin çıkarlarını en üst düzeyde gözeterek yatırımlarımızı sürdürdük. Sektör olarak ortak hareket ederek imza attığımız Ulusal Kampanyalarla ekonomimizin yara almasına meydan okuduk" dedi.