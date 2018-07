Erdoğan uçurumun eşiğinden çekip çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Hazırgiyim Konfeksiyon İhracat çıları Birliği ( İHKİB ) Başkanı Mustafa Gültepe, İHKİB'e üye 11 bini aşkın ihracatçının 'gönüllü tanıtım elçisi' bilinci ile dünyanın dört bir yanını dolaşırken, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine sahne olduğunu söyledi. "Türkiye'nin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü bugünden geriye baktığımızda çok daha iyi görebiliyoruz. 15 Temmuz'da liderliği ile ülkemizi uçurumun eşiğinden çekip çıkaran Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a şükranlarımı sunuyorum. Darbecilere karşı gözlerini kırpmadan canları pahasına direnen 249 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Gültepe, İHKİB'in kurulduğu günden itibaren demokrasiyi ve demokratik ilkeleri varlık nedeni olarak özümsediğini ve bu prensiplerden hareketle yoluna devam ettiğini söyledi.Evrensel demokratik ilkelerin dışındaki yaklaşımların, özellikle de darbeci anlayışların hiçbir zaman yanında olmadıklarının altını çizen Gültepe, şunları söyledi: "Daha öncekilerde olduğu gibi 15 Temmuz akşamı da terör örgütünün başlattığı kalkışmayı ilk andan itibaren reddedip seçilmiş meşru iktidardan yana tavrımızı koyduk. 16 Temmuz sabahı asker kılığında darbeye tevessül eden grupların cılız direnişleri çeşitli noktalarda sürerken bizler işimizin başındaydık. İHKİB üyesi ihracatçılarımız asla darbecilere prim vermedi. Yurtdışı seyahati olanların hiçbiri programını iptal etmedi. Bizler memleket sevdası ile işimize daha bir azimle sarılırken ihracatımızın neredeyse dörtte üçünü gerçekleştirdiğimiz AB'deki alıcılarımız terörü ve darbe girişimini bahane ederek Türkiye programlarını iptal ettiler. Gelmek isteyenlere karşı Türkiye'nin riskli olduğu gerekçesiyle seyahat sigortası engelleri çıkarıldı. Avrupa medyasında zaman zaman sektörümüzü küresel pazarlarda karalamayı hedefleyen, iyi niyetle bağdaştıramadığımız yayınlara tanık olduk. Küresel arenada ve etrafımızdaki bütün olumsuzluklara rağmen hedeflerimizden ödün vermeden yolumuza devam ettik. Çünkü hazır giyim ihracatçıları olarak bizler memleket sevdalısıyız. Her zaman ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi, insanımızı seviyoruz. Herkesin işi, ekmeği, aşı olsun istiyoruz. Hepimiz aynı şevk ve heyecanla işimize sarılıyoruz."Hazırgiyim ve konfeksiyonun, Türkiye'nin geleneksel ve en önemli ihracatçı sektörleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirten Gültepe, 2017'yi 17 milyar dolarla Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı sektörü olarak kapattıklarını, katma değerli ihracatta kilogram başına 20 dolarla, mücevher ve savunma sanayinin ardından üçüncü sektör olduklarını söyledi. Gültepe, "Ülkemize net ihracat getirisi kazandıran sektörler sıralamasında ise 14 milyar dolar ile açık ara öndeyiz. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse ülkemizin cari açığının kapatılmasına her yıl 14 milyar dolar katkı sunuyoruz" şeklinde konuştu.Gültepe, şu bilgileri verdi: "2014'deki 18.7 milyar dolarlık rekorun ardından son 3 yılı 17 milyar dolar civarında bir ihracatla kapattık. 2018'e 19 milyar dolar hedefiyle başladık. Yılın ilk yarısında yüzde 7.7 artıdayız. 6 ayda 8 milyar 823 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Oransal olarak bakıldığında aynı dönemde yüzde 7.4 artan Türkiye genel ihracatının az da olsa üzerindeyiz. Sektörel ihracatımızın yüzde 71-72'sini gerçekleştirdiğimiz AB ülkelerinden alıcılarımızın ilgisinin ikinci yarıda da artarak devam etmesini bekliyoruz. Yılsonunda 19 milyar dolarlık hedefimizi yakalayıp yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum." Toplam sanayi istihdam ın yüzde 4.2'sini, imalat sanayi istihdamının yüzde 14'ünü sektör olarak karşıladıklarının altını çizen Gültepe, "Sadece üretimde yarısı kadın olmak üzere 500 bin civarında istihdamımız bulunuyor. 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde toplamda 60 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu büyük hedef doğrultusunda olaya uzun vadeli bakıyoruz. Hedefi gerçekleştirmek için moda ve marka alanında sektörümüzü güçlendirmeyi ve uluslararası mağazacılıkla sektörümüzü rakiplerine karşı farklılaştırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.İhracatta ortalama kilogram birim fiyatını 20'den 30 dolara, markalı ihracatı yüzde 10'dan 25'e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını ise yüzde 5'e çıkaracaklarını ifade eden Gültepe, "Üretimde yeniden yapılanmayla 6 milyar, değer zincirine ekleyeceğimiz büyük oyuncularla 3 milyar, tasarımcı sanayici işbirliğiyle 2 milyar, global 5 marka üzerinden 5 milyar olmak üzere ihracatımıza toplamda 16 milyar dolar artı yazacağız. Böylece 17 milyar dolarlık hazırgiyim ihracatımızı 33 milyar dolara taşıyacağız" dedi. Gültepe, "24 Haziran'da halkımızın ikinci kez onayını alan yeni siyasal sistemin hedeflerimize ulaşmada hızlandırıcı olacağına inanıyor, bu inançla 15 Temmuz darbe girişiminde can veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygı ve minnetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.