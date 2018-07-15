Eşi şehit oldu kendisi ayağını kaybetti

15 Temmuz
gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısıyla eşiyle beraber havalimanına doğru yola çıkan Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, hain askerlerin tankı üzerlerine sürmesi üzerine şehit düştü. Eşi Vahide Şefkatlioğlu'da hainlerin sürdüğü tankın üzerinden geçmesiyle bir bacağını kaybederek gazi oldu. Şefkatlioğlu Bursa
'ya giderek tedavisine orada devam edecek. 15 Temmuz'un üzerinden geçen 2 yılın ardından Şefaktlioğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: *Eşim başka bir şekilde de hayatını kaybedebilirdi. Ben başka bir durumla bu hale gelebilirdim. Rabbime şükürler olsun bize bu onuru, gururu yaşattı. Eşimde öyle bir mertebeye erişti ki. Onun adına ne kadar sevinsem az. Dünyevi olarak kaybımız çok büyük. Manevi olarak eşimin şehit olması benim en büyük tesellim. *Evlatlarım babalarını kaybettikten sonra güçlü bir şekilde ayakta kaldılar. Hastanede çok büyük acılar çektim. Benim sınavım bundan sonra başlıyor. Eşim sınavını en güzel şekilde verdi. Eşime layık bir eş, Allah'a layık bir kul olmaya çalışıyorum" dedi. *Bir bacağımı kaybettim. Fazla hareket edemediğim için de 2 yılda sürekli kilo aldım. Şu an bana bakan ve yardımcı olabilecek kimse de yok. Önceleri akrabalarım yardımcı oluyordu, hala da olmaya çalışıyorlar ancak herkesin bir yaşantısı var. Ben kendi işimi kendim görebiliyorum çok şükür ama en azından temel ihtiyaçlarımın giderilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bakıcı yardımı istedim. Ancak hala bir sonuç alamadık. *Kilom ve ayağımla ilgili tedavi için Bursa'da bir doktor bulduk. Tedavimi orada devam ettireceğim. 2 yıl geçti ama o gecenin sancıları hala devam ediyor. Eşim şehit ben gazi oldum. Gurur duyuyorum. Asla da pişman olmadım.