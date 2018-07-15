Farkındalık kenetlenmeyi pekiştirdi

Türk Hava Yolları
(THY
) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
, 15 Temmuz
hain darbe girişiminin yıldönümünde darbe girişiminin ekonomiye yansımalarını değerlendirdi. Bu girişimin ana hedeflerinin Türkiye
'nin her türlü bütünlüğünü ve ekonomik gidişatını sekteye uğratmak olduğunu belirten Aycı, "Türk Hava Yolları özelinde de ülke ekonomisi genelinde de bu amaç çok cüzi bir aşama kat etti, bunlar bizler için alacağımız önlemlerle kısa sürede telafi edebileceğimiz, hatta havacılıkta sık kullandığımız deyimle operasyonun olağan süreci içerisinde gelişen küçük handikaplar olarak kaldı" şeklinde konuştu. Türkiye'nin sağlam ekonomik temellerinin bu saldırılara karşı son derece önemli olduğuna dikkat çeken Aycı, "Gezi ile başlayan süreçte öncelikle şu farkındalığımız mevcuttu ortada bir tehdit var ve bu tehdidi tam anlamıyla ortadan kaldırdığımızı söyleyemeyiz. Bu tehdit başka biçimlerde devam edecek. Yeni senaryolar, yeni hamleler gelecek. Bu farkındalık, kenetlenmeyi ve birlik ve beraberliğimizi pekiştirdi. Yaşadığımız bu ekonomik saldırılara karşı durabilmemizin altında yatan en önemli unsur" dedi. ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI
Saldırılara karşı Türk Hava Yolları ailesi olarak kenetlendiklerini belirten Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlarımıza 28 Haziran Atatürk Havalimanı bombalama olayının birkaç saat sonrasında şöyle seslendiğimi hatırlıyorum; 'Hepinize söylüyorum, şimdi birlik zamanı. Şimdi işimizi yapma zamanı. O zaman hep birlikte işimizin başına, uçakları havalandırmaya, yolcularımızı uçurmaya...' Bu çağrım herkes tarafından kabul gördü. Olağanüstü bir performansla çalıştı tüm ailemiz." ?2019'DA 80 MİLYON YOLCU HEDEFİ
Türk Hava Yolları olarak son derece önemli hedefleri olduklarını da belirten Aycı, "İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmak için geri sayımı başlattık. 2023'te uçak sayımızı 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2019'a 80 milyon yolcu hedefi ile gidiyoruz. Milli havayolumuzu dünyanın en iyi havayolu şirketi yapmak adına sürdürdüğümüz kararlı yürüyüşümüze hız kesmeden, hatta artan bir ivme ile devam edeceğiz" dedi. 1.800 YABANCI GAZETECİYİ AĞIRLADIK
15 Temmuz'un olumsuz etkilerini azaltmak için üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmeye çalıştıklarını ve halen de bunu sürdürdüklerini vurgulayan Aycı, uçuş operasyonlarını çok kısa sürede yeniden başlattıklarını ifade etti. Bu hain girişimi ve iç yüzünü bütün dünyaya anlatmayı da görev bildiklerine vurgu yapan Aycı, "Dünyanın dört bir yanında, ülkemizin dimdik ayakta olduğunu, THY markasının da giderek büyümeye devam edeceğini anlattık. Bu çerçevede aralarında Avrupa, ABD, Orta Doğu, Asya Pasifik, Uzakdoğu'da 38 ülkeden 1.800 dolayında gazeteciyi ayrı ayrı dönemlerde İstanbul'da Genel Müdürlük binamızda ağırladık, anlattık" diye konuştu.