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Güçlü lider ve hürriyet aşkı

Başkanı Avdagiç, ’da yaşananları, “Bir liderin duruşuyla yüreklenen milyonların hürriyet aşkı” olarak tanımladı

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Güçlü lider ve hürriyet aşkı
() Başkanı Şekip Avdagiç, hain darbe girişimi nedeniyle SABAH için bir yazı kaleme aldı. İşte Avdagiç'in yazısı: "Milletler için öyle anlar vardır ki, kısacık bir gün adeta koca bir asır gibi geçer. Düşmanın hevesle harekete geçtiği ve ihanetin kol gezdiği bu anlarda, böylesi zor zamanlarda, milli hasletler tunçtan bir duvar olup düşmana karşı durur. Vatanını, bayrağını, toprağını namus bellemiş olanların elinde tarih yeniden yazılır. İşte 15 Temmuz, bu nevi bir ortak duygunun vücuda geldiği gündür. Mayasına fitne tohumu atılmaya çalışılan 'nin şanlı direnişidir. Düşmana geçit vermeyen ve bayrağı düşürmeyen yüksek bir azmin zaferidir. 15 Temmuz, bir liderin duruşuyla yüreklenen milyonların hürriyet aşkıdır. Hakikaten... O akşam, Sayın öncülüğü ve kararlı duruşu hepimiz için bir işaret fişeği oldu. 15 Temmuz'un zifiri karanlığı, bu azim ve kararlılık sayesinde 16 Temmuz sabahının aydınlığına kavuştu. Kanını döken, bedenini kurşuna siper eden ama namusunu çiğnetmeyenler ilelebet hafızalarda yerini alacak bir kahramanlığın neferleri oldular. İş dünyası olarak yekpare bir duruşla yolumuza devam ettik. Hem hükümetimiz hem de iş dünyasının etkili lobi atağıyla yabancı yatırımcıdaki belirsizlik havasını dağıttık. Mesela İstanbul Ticaret Odası olarak hemen o tarihlerde 49 ülkenin baş konsolosunu Odamız'da ağırladık, 2016'da tam 35, 2017'de ise 30 uluslararası fuara katılım sağladık. Tabii Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği TL kullanımı çağrısı ve istihdam seferberliği ise ekonomideki gönül birliğimizi taçlandıran adımlar oldu. Allah, istiklalimizi ve aydınlık istikbalimizi kıyamete kadar daim eylesin. En derin hürmetlerimle..."
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Güçlü lider ve hürriyet aşkı
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