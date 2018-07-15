Güven sürüyor Türkiye güçleniyor

Türkiye
'nin 2 yıl önce yaşadığı hain darbe girişimi 15 Temmuz
, Türk iş dünyasının büyüme azmini daha da biledi. Dış Ekonomi İlişkileri Kurulu (DEİK
) Başkanı Nail Olpak
, darbe gecesi tüm Türkiye'nin hainlerin karşısında tek vücut olduğunu söyledi. Olpak, SABAH gazetesi yazdı: "Ülkemizin demokrasisine ve geleceğine kast eden hain FETÖ
darbe girişiminin üzerinden tam iki yıl geçti. Öncelikle, özgür irademize, huzurumuza ve birliğimize kastedenleri kınıyor, darbeler dâhil olmak üzere demokrasimizi yok etmeye çalışan her türlü girişimin bir daha yaşanmamasını diliyorum. Biz iş dünyası olarak, 16 Temmuz sabahından itibaren ülkemizin ekonomisini ve istikrarını da hedef alan darbe girişimine karşı tek vücut olduk. Ülkemizde üretimin devam etmesi ve çarkların dönmesi için çalıştık ve çağrılarda bulunduk. DEİK olarak, iş konseylerimizle seferberlik ilan ettik ve yabancıların ülkemize olumlu bakışını sağlamak için birçok toplantı ile görüşme yaptık. DOĞRUDAN YATIRIM 12 MİLYAR $
O günden bu yana ekonomik tabloya baktığımızda; başta sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Başbakanımız olmak üzere, gerek siyasilerimizin, gerek iş dünyasının ve en çok da halkımızın güçlü duruşunun, darbe girişimini bertaraf ettiği gibi, olumsuzluklarını da bertaraf ettiğini görüyoruz. Türkiye ekonomisi bu yaşanan olumsuzluklara rağmen, 2016 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Geçen 6 çeyrekte ekonomimiz reel bazda ortalama yüzde 6.8 büyüdü ve küresel çapta bu performansıyla dikkat çekti. Bu dönemde yatırım harcamalarındaki büyüme Yüzde 6.6 oldu. Ayrıca, bu süre zarfında net doğrudan yatırım 12 milyar doları aştı. Tüm bu gelişmeler Türkiye ekonomisine olan güvenin sürdüğünü, ülkemizin gücünü koruduğunu ve bunun sonucunun da yatırımcılara yüksek büyüme oranları olarak döndüğünü gösteriyor. Tüm bunlara baktığımızda; karanlık bir geceyi aydınlığa taşıyan Türk milleti, hainlere fırsat vermedi. Bizler de ülkesini seven iş insanları olarak, gerek iç gerekse dış ticarette seferberlikler ilan ederek ekonomimizi ayakta tutmaya, ülkemizin 'Güçlü Türkiye' hedeflerine katkı sağlamaya gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnetle anıyor ve vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ediyoruz."