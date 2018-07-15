Hainler acımadan ateş açtı

Hain darbe girişiminin yaşandığı akşam Beştepe Külliyesi'nde bulunmaktaydım. Saldırıyı haber aldığımız an çalışma arkadaşlarımızla telefon üzerinden bir kriz masası oluşturduk. Henüz bu hain kalkışmanın haberi yayılmadan önce, darbeciler borsa
mızda bomba olduğu ihbarı bahanesiyle güvenlik personelimize kapıyı açtırmış ve bu şekilde içeri girmişler. Tabi içeri girdikleri gibi güvenlik personelimizi de etkisiz hale getiriyorlar. Durumun farkına vardıktan sonra güvenlik personelimiz bana ulaştılar. Personelimize borsa çevresinden ayrılmamalarını ve bulundukları yerde güvenli bir yerde konumlanmaları talimatını verdim. Bu esnada Sarıyer Emniyet Müdürlüğümüz ile de temas kurduk. HAİNLERDEN TEMİZLEDİK
Tabi bütün bu olaylar esnasında Cumhurbaşkanımızın
çağrısıyla borsamız etrafına çok sayıda vatandaşımız da toplanmaya başlamışlar. Kalabalığı gören hainler bunun üzerine vatandaşlarımıza hiç acımadan doğrudan ateş açıyorlar. Çatışmalar sabaha kadar devam ediyor ve mahallemizden Fatih Satır ve emniyet personelimiz Mehmet Uzun kardeşlerimiz darbeci hainlerin açtığı ateş sonucu şehit düşüyor, birçok vatandaşımız da yaralanıyor. Sabaha karşı vatandaşlarımızın yoğun desteği ve emniyet personelimizin fedakârca yürüttüğü operasyon sonrasında borsamız darbeci hainlerden temizleniyor. KESİNTİSİZ AÇILIŞ
Normalde bu tür girişimler, ülkelerde ciddi travmalar yaşatır. Fakat Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve halkımızın darbeye yoğun direnişi bu durumun üstesinden gelmemizi kolaylaştırmıştır. Esasında darbeciler, sistemlerimizi kapatmaya yönelik bir girişimde bulunmuşlar, fakat arkadaşlarımızın oyalaması sonucunda bu konuda başarılı olamamışlar. Bu durum da olağan akışımıza dönebilmemizin yolunu bizlere açmış oldu. Bu hain kalkışmadan hemen sonra piyasalarımızı açmaya yönelik hükümetimizle yoğun istişareler gerçekleştirdik ve pazartesi gününden itibaren işlemlerimizi olağan biçimde gerçekleştirmeye başladık. ŞAHLANIŞA TANIKLIK EDECEĞİZ
Normalde bu tür girişimler doğrudan piyasaları vurur, fakat hükümetimize yönelik piyasalar tarafından duyulan güven ve kurumlarımızla gerçekleştirdiğimiz yoğun işbirliği neticesinde ciddi kayıplar yaşamadan piyasalarımızı açtık. Ülkemiz son 10 sene içinde, gezi olayları, 17-25 Aralık süreçleri ve bu hain kalkışma örneğinde olduğu gibi çok ciddi badireler atlattı. Fakat görüyoruz ki Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimizin gerçekleştirdiği yapısal reformlar, piyasalarımızı birçok batılı ülkenin dahi kaldıramayacağı bu olaylara karşı dayanıklı hale getirmiştir. Özellikle hain darbe girişimiyle beraber ciddi kan kaybetmemize sebep olan hain FETO terör örgütünün temizlenmesiyle beraber ülkemizin şahlanışına hep beraber tanıklık edeceğiz.