Hainlerin zararları bertaraf edildi

MÜSİAD
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
, 2016'nın üçüncü çeyreğine kadar kesintisiz büyüyen Türkiye
ekonomisinin 15 Temmuz
2016'da yapılan hain darbe girişimiyle sistemli büyümesine bir süre ara vermek zorunda kaldığını söyledi. Kaan, ekonominin ve Türkiye'nin darbe gişimi sonrası elbirliği ve güçlü yönetimle bu sıkıntıları aştığını belirterek, "50 milyar dolarlık bir zararının olduğu söylenen darbe girişiminin etkileri bertaraf edildi. Bundan sonra yeni hükümet sistemiyle geleceğe daha güçlü olarak bakıyoruz" dedi. MÜSİAD Başkanı Kaan, SABAH'ın sorularını cevapladı. Gezi ile ekonominin hedef alıması ve 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiye etkisi nedir?
Başta Gezi Olayları ve 17/25 Aralık Operasyonları olmak üzere, son yıllarda Türkiye ekonomisinin birçok kez dayanıklılık testinden geçtiğine şahit olduk. Bu testlerin belki de en zorlusu 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Zira darbe girişiminin gerçekleştirildiği 2016 yılının 3. çeyreğine değin Türkiye ekonomisi 27 çeyrektir kesintisiz pozitif büyüyen bir trend yakalamıştı. Darbe girişiminin etkisiyle bu dönemde ekonomimiz yüzde 0.8 oranında küçülmüş; böylece 2002-2015 yılları arasında ortalama olarak yüzde 5.9 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 2016 yılında yüzde 3.2 büyüyebilmişti. FETÖ
mensupları ve onların yurtdışındaki destekçileri tarafından yürütülen Türkiye ekonomisi üzerine negatif algı kampanyasının da etkileri göz önüne alındığında, darbe girişiminin maliyetinin daha da arttığını görüyoruz. Sekteye uğrayan yeni yatırımlar, buna bağlı olarak artan işsizlik, turist sayısında gözlenen azalma gibi etkenleri de hesaba kattığımızda; darbe girişiminin Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar TL'ye mâl olduğu tahmin edilmektedir. Askeri ya da sivil, istisnasız bütün darbelerin başlıca amacı; asıl olarak kaynak, servet ve gelir transferidir. Gezi olaylarını da böyle değerlendirmeliyiz. Zira Gezi olaylarında da hedef 2013'de IMF'ye borcunu kapatan, pozitif büyüyen, finansal ve mali disiplinini istikrarlı bir yapıya kavuşturmuş ve birçok büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanan bir Türkiye ekonomisiydi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda bütün problemlerin üstesinden gelmesinin altında yatan sebepler?
Türkiye ekonomisinin güçlü ve dinamik yapısı ve ekonomi yönetimi tarafından alınana tedbir ve teşvikler sayesinde; başta 15 Temmuz olmak üzere, son yıllarda ülkemize yönlendirilen bütün saldırıların ekonomiye etkisi çok geçmeden bertaraf edilmiştir. Nitekim güçlü bir ekonomiyi kırılgan bir ekonomiden ayıran en önemli özellik, yaşanabilecek muhtemel bir şokun yalnızca ufak dokunuşlarla telafi edilebilme ihtimalinin var olmasıdır. Kırılgan ekonomilerde ise durum bunun tam tersidir, yani şoklar çok önemli ve kökten revizyonları beraberinde getirir. Bu bağlamda 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe teşebbüsünün ekonomik anlamda Türkiye'ye maliyetinin nasıl asgari düzeyde tutulabildiğini anlayabilmek için, Türkiye ekonomisinin son 15 yıllık gelişim sürecini ele almamız yeterli olacaktır. Bu süreçte ekonomi yönetimi tarafından izlenmiş olan politikalar neticesinde elde edilen güçlü ekonomik yapı, darbe teşebbüsünün olası etkilerini hızlı bir şekilde elimine etmeyi başarabilmiştir. MÜSİAD neler yaptı?
MÜSİAD olarak; birçok alanda 15 Temmuz darbe girişiminin olumsuz etkilerini azaltmak için faaliyetler düzenledik. 38 ülkede programlarla 15 Temmuz şehitlerini anarak, darbe girişimini anlattık. Yine yurtdışındaki kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, milletvekillerine ve bürokratlara yaptığımız ziyaretlerle, tam anlamıyla bir ticaret diplomasisi yürüttük. 24 Haziran seçimleri ve Türkiye'yi bekleyen süreçler neler olacak?
Türkiye ekonomisi, 24 Haziran
seçimleri ile önemli bir eşiği daha atlattı. Bu seçimler sonrasında; şimdi vakit, "Meselemiz Türkiye'dir" diyerek canla başla çalışma vaktidir. Zorluğu sabır ile karşılayıp başarıyı sükûnetle dillendiren milletimiz, adabına ve edebine uygun ilerlemiştir. "Hangi ülkenin başına gelse yerle yeksan olur" denecek sıkıntıları devletimiz, halkımızın dirayetiyle yenmiştir. Şimdi, bu kadim değerlerimizi bir kez daha yükseltme vaktidir. Şimdi, zaten bizim olanı, daha yükseğe taşıma vakti. Tesis edilecek sistemin hızlandırıcı etkisi ve yeni ekonomi yönetimince atılacak adımlar, yapılacak reformlar neticesinde, 2018 yılı için OVP'de hedeflenen yüzde 5.5'lik büyüme hedefini aşacağımıza inanıyoruz.