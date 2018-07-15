İhanetin bedelini ödüyorlar Darbe girişiminden bu yana açılan 288 davadan 185’i karara bağlandı. Bin 510’u müebbet olmak üzere 2 bin 100 darbe sanığına hapis cezaları verildi. En çok dava Ankara’da açıldı, başkenti İstanbul takip etti



Darbe girişimiyle ilgili sadece Ankara'da 56, İstanbul'da 41 dava açıldı. Ankara'da 27, İstanbul'da 29 dava karara bağlandı. 635 darbeci hakkında hapis cezası verildi. Yargılama sürecinde, elebaşları ABD'de yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün, sivil imamları aracılığıyla TSK'ya yerleştirdikleri askerlere darbe yaptırması, birçok delille ortaya çıktı. Kararlarda, darbeye katılan sanıklara "Türkiye Cumhuriyeti'nin öngördüğü anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezaları verilirken, her bir şehit için de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezaları verildi. Şimdiye kadar yargılaması biten önemli davalardan bazıları özetle şöyle:



DARBEYE KATILAN POLİSLER

İstanbul Yeşilköy'den Huber Köşkü'ne Cumhurbaşkanı koruma timini götürmeyen emniyet pilotları bir başkomisere müebbet, bir komiser ve sivil sözleşmeli pilota 12.5 yıl hapis.

İstanbul Sultangazi'de görev yerlerine gitmedikleri, emirlerindeki polislere "Darbeye direnmeyin" talimatı verdikleri ve halkın direncini kırdıkları gerekçesiyle yargılanan 3 rütbeli polisten birine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet.

İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet, başkomisere müebbet.

Atatürk Havalimanı'nı işgal eden askerlere direnmedikleri ve yardımcı oldukları iddiasıyla 10 polis ile 3 özel güvenlik görevlisinin yargılandığı davada, tüm sanıklara beraat.

Ankara'da Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelleyen 7 eski polisin yargılandığı dava: İki sanığa müebbet, diğerlerine de 9 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.



SUİKASTÇILAR

Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'a suikast girişimi davası, 4 Ekim 2017'de karara bağlandı. Sanıklardan 31'ine 4'er, 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet; birine 4, birine 3, 4'üne birer müebbet hapis cezaları verildi.

Erzurum'da Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilen dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi bulunan Harekât ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz, birer kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 Ocak 2017'de verilen bu karar, darbe davalarında açıklanan ilk karardı.



BAŞKENTTEKİ DAVALAR

Ankara'da EDOK Komutanı emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, sanıklardan 1'i ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, 2'si müebbet, 2'si müebbet ve 7.5 yıl, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ile eski Tabip Binbaşı Adem Parlak ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a 12 yıl hapis.

Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT baskını davasında 8 askere 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ayrıca bin 463'er yıl hapis.

Mamak 28. Mekanize Tugayı'ndan çıkan zırhlı araçlarla darbe girişimine katıldıkları ve Mesut Yağan isimli vatandaşın şehit edilmesi eylemine karıştıkları iddiasıyla 38 kişinin yargılandığı davada 3 binbaşı ile bir üsteğmene iki kez ağırlaştırılmış müebbet.

Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davada 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada eski Harekât Başkan Vekili tuğamiral İrfan Arabacı ile eski İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai'nin aralarında bulunduğu 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet.

Bando Okulları Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava: Eski okul komutanı Halil Birer'e ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa da müebbet.

Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı dava: 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet... 217 sanık ise çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırıldı.



İSTANBUL DAVALARI

İstanbul Valiliği'ni işgal eden 90 askerden 8'ine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası: 15 rütbeli askerden 4'ü ağırlaştırılmış müebbet, 11'i müebbet.

Kağıthane'deki İBB Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'ni işgal: 5 subay ağırlaştırılmış müebbet, 2 uzman çavuş müebbet. 5 subaya ayrıca "kişileri hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 200'er yıl, uzman çavuşlara ise 166 yıl 8'er ay hapis cezası.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ni işgal eden 5 asker ağırlaştırılmış müebbet ve 41'er yıl hapis.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapatan rütbeli askerlerin davası: 13'ü ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet.

Selimiye Kışlası'ndaki 1. Ordu Karargâhında yaşananlar ve Üsküdar

Acıbadem Türk Telekom binasını işgal edip, mahalle muhtarı ile birlikte 6 vatandaşı şehit eden 41 askerin yargılandığı dava: 6 rütbeli asker 7'şer kez, 1 rütbeli asker 3 kez ağırlaştırılmış müebbet. 33 ere 7'şer kez müebbet. Bir ere beraat.

Taksim Meydanı ve TRT Harbiye binasının işgaline ilişkin dava: 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık müebbet.

Yalova'da kampta olan

Yalova'daki askeri kamptan İstanbul'a destek amacıyla iki otobüsle 70 Hava Harp Okulu öğrencisini getiren 3 subaya ağırlaştırılmış müebbet.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal davası: 28 rütbeli askerden 4 subay ve 4 astsubay ağırlaştırılmış müebbet, 20 uzman erbaşa müebbet.

Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal: 18 askerden 2'si ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, biri bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 15'i de müebbet.

TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ile Digiturk binasının işgaline ilişkin 93 sanığın yargılandığı dava: 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık müebbet.

Mahmutbey ve Ispartakule gişelerini kapatan 10'u tutuklu 36 askerin yargılandığı dava: 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık da müebbet.

Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan 40 askerin yargılandığı dava: Bir üsteğmene ağırlaştırılmış müebbet, iki uzman çavuşa 6 yıl 3 ay, bir uzman çavuşa 5 yıl 3 ay hapis.

Tuzla Piyade Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin 40 sanıklı dava: 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet. 2 teğmen 8 yıl 1.5 ay, 2 teğmen 7.5 yıl, bir yüzbaşı ve bir teğmen 6 yıl 3 ay hapis.

66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaşananlar ve aHaberi'i işgale giden askerler: 131 sanıktan 55'i müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet.

Samandıra gişelerini kapatan askerin davası: 22 sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet, 17'si müebbet.

Tuzla Orhanlı gişelerinin kapatılmasına ilişkin dava: 65 sanıktan 6'sı ağırlaştırılmış müebbet, 57'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal edilmesi ve Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin dava: Tanktan çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin dava: 3 rütbeli asker ağırlaştırılmış müebbet, 116 Hava Harp Okulu öğrencisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit düştüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında, 143 sanıktan 72'sine "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklara, 34 demokrasi kahramanını şehit etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



İL İL BİTEN DAVALAR

İzmir'de, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ın aralarında bulunduğu 280 sanıktan 104'ü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

Kırklareli'ndeki 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan İstanbul'a destek amacıyla gitmek için çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa da müebbet.

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 27 sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet, 7'si de müebbet.

Hatay'da 44 sanığın yargılandığı davada, dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat, 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı albay Etem Metehan Yaşar ve eski Merkez Komutanı albay Kadir Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet. 29 sanık ise 16 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı kurmay albay Emre Fırat, ağırlaştırılmış müebbet. Fırat, darbecilerin görevlendirme listesinde "Giresun Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alıyordu. "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak Yurtta Sulh Konseyince hazırlanan listede adı geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın, ağırlaştırılmış müebbet.

2. Ordu Komutanlığı'nın merkezi olan Malatya'da 14 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye darbe teşebbüsüne yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu yargılanan 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un aralarında yer aldığı 57 sanık ise beraat etti.

Tunceli'de dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanına müebbet, bir üsteğmene ağırlaştırılmış müebbet, bir astsubaya 8 yıl 9 ay hapis.

Kars'ta, darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan 16'sı tutuklu 17 askerin davası: Tuğgeneral Ali Avcı, yarbaylar Serkan Polat ile Nihat Uçan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis. 8 sanığa müebbet, 2 sanığa 20'şer yıl, 3 kişiye de 18 yıl 9'ar ay hapis.

Diyarbakır Bölge Jandarma Kurmay Başkanı eski albay Şamil Türk Özkan, darbe girişimi sırasında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı örgüt evinden 4 kez aranarak talimat aldığı gerekçesiyle yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Fetullahçı Terör Örgütü 'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 288 dava açıldı. Şimdiye kadar bu davalardan 185'inde karar çıktı. Bu kararlarda da bin 510'u müebbet olmak üzere 2 bin 100 darbe sanığına hapis cezaları verildi. Kalan darbe davalarının da bu yıl içinde bitmesi bekleniyor.Darbe girişimiyle ilgili sadece Ankara'da 56, İstanbul'da 41 dava açıldı. Ankara'da 27, İstanbul'da 29 dava karara bağlandı. 635 darbeci hakkında hapis cezası verildi. Yargılama sürecinde, elebaşları ABD'de yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün, sivil imamları aracılığıyla TSK'ya yerleştirdikleri askerlere darbe yaptırması, birçok delille ortaya çıktı. Kararlarda, darbeye katılan sanıklara "Türkiye Cumhuriyeti'nin öngördüğü anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezaları verilirken, her bir şehit için de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezaları verildi. Şimdiye kadar yargılaması biten önemli davalardan bazıları özetle şöyle:İstanbul Yeşilköy'den Huber Köşkü'ne Cumhurbaşkanı koruma timini götürmeyen emniyet pilotları bir başkomisere müebbet, bir komiser ve sivil sözleşmeli pilota 12.5 yıl hapis.İstanbul Sultangazi'de görev yerlerine gitmedikleri, emirlerindeki polislere "Darbeye direnmeyin" talimatı verdikleri ve halkın direncini kırdıkları gerekçesiyle yargılanan 3 rütbeli polisten birine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet.İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet, başkomisere müebbet.Atatürk Havalimanı'nı işgal eden askerlere direnmedikleri ve yardımcı oldukları iddiasıyla 10 polis ile 3 özel güvenlik görevlisinin yargılandığı davada, tüm sanıklara beraat.Ankara'da Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelleyen 7 eski polisin yargılandığı dava: İki sanığa müebbet, diğerlerine de 9 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'a suikast girişimi davası, 4 Ekim 2017'de karara bağlandı. Sanıklardan 31'ine 4'er, 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet; birine 4, birine 3, 4'üne birer müebbet hapis cezaları verildi.Erzurum'da Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirilen dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi bulunan Harekât ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz, birer kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 5 Ocak 2017'de verilen bu karar, darbe davalarında açıklanan ilk karardı.Ankara'da EDOK Komutanı emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, sanıklardan 1'i ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, 2'si müebbet, 2'si müebbet ve 7.5 yıl, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ile eski Tabip Binbaşı Adem Parlak ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a 12 yıl hapis.Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT baskını davasında 8 askere 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ayrıca bin 463'er yıl hapis.Mamak 28. Mekanize Tugayı'ndan çıkan zırhlı araçlarla darbe girişimine katıldıkları ve Mesut Yağan isimli vatandaşın şehit edilmesi eylemine karıştıkları iddiasıyla 38 kişinin yargılandığı davada 3 binbaşı ile bir üsteğmene iki kez ağırlaştırılmış müebbet.Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davada 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada eski Harekât Başkan Vekili tuğamiral İrfan Arabacı ile eski İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai'nin aralarında bulunduğu 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet.Bando Okulları Komutanlığı'ndaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava: Eski okul komutanı Halil Birer'e ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığa da müebbet.Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı dava: 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet... 217 sanık ise çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul Valiliği'ni işgal eden 90 askerden 8'ine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası: 15 rütbeli askerden 4'ü ağırlaştırılmış müebbet, 11'i müebbet.Kağıthane'deki İBB Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'ni işgal: 5 subay ağırlaştırılmış müebbet, 2 uzman çavuş müebbet. 5 subaya ayrıca "kişileri hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 200'er yıl, uzman çavuşlara ise 166 yıl 8'er ay hapis cezası.İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ni işgal eden 5 asker ağırlaştırılmış müebbet ve 41'er yıl hapis.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapatan rütbeli askerlerin davası: 13'ü ağırlaştırılmış müebbet, 2'si müebbet.Selimiye Kışlası'ndaki 1. Ordu Karargâhında yaşananlar ve Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin dava: 13 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanık müebbet.Acıbadem Türk Telekom binasını işgal edip, mahalle muhtarı ile birlikte 6 vatandaşı şehit eden 41 askerin yargılandığı dava: 6 rütbeli asker 7'şer kez, 1 rütbeli asker 3 kez ağırlaştırılmış müebbet. 33 ere 7'şer kez müebbet. Bir ere beraat.Taksim Meydanı ve TRT Harbiye binasının işgaline ilişkin dava: 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık müebbet.Yalova'da kampta olan Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden 16 rütbeli askerin davası: Dönemin Yalova Hava Meydan Komutanı ile Beşiktaş Vodafone Park'a inen helikopter pilotunun da aralarında bulunduğu 7 sanığı ağırlaştırılmış müebbet.Yalova'daki askeri kamptan İstanbul'a destek amacıyla iki otobüsle 70 Hava Harp Okulu öğrencisini getiren 3 subaya ağırlaştırılmış müebbet.Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal davası: 28 rütbeli askerden 4 subay ve 4 astsubay ağırlaştırılmış müebbet, 20 uzman erbaşa müebbet.Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal: 18 askerden 2'si ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, biri bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 15'i de müebbet.TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ile Digiturk binasının işgaline ilişkin 93 sanığın yargılandığı dava: 23 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık müebbet.Mahmutbey ve Ispartakule gişelerini kapatan 10'u tutuklu 36 askerin yargılandığı dava: 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık da müebbet.Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan 40 askerin yargılandığı dava: Bir üsteğmene ağırlaştırılmış müebbet, iki uzman çavuşa 6 yıl 3 ay, bir uzman çavuşa 5 yıl 3 ay hapis.Tuzla Piyade Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin 40 sanıklı dava: 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet. 2 teğmen 8 yıl 1.5 ay, 2 teğmen 7.5 yıl, bir yüzbaşı ve bir teğmen 6 yıl 3 ay hapis.66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaşananlar ve aHaberi'i işgale giden askerler: 131 sanıktan 55'i müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet.Samandıra gişelerini kapatan askerin davası: 22 sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet, 17'si müebbet.Tuzla Orhanlı gişelerinin kapatılmasına ilişkin dava: 65 sanıktan 6'sı ağırlaştırılmış müebbet, 57'si müebbet hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal edilmesi ve Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin dava: Tanktan çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin dava: 3 rütbeli asker ağırlaştırılmış müebbet, 116 Hava Harp Okulu öğrencisi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit düştüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında, 143 sanıktan 72'sine "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklara, 34 demokrasi kahramanını şehit etmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.İzmir'de, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ın aralarında bulunduğu 280 sanıktan 104'ü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.Kırklareli'ndeki 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan İstanbul'a destek amacıyla gitmek için çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla yargılanan Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa da müebbet.Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 27 sanıktan 5'i ağırlaştırılmış müebbet, 7'si de müebbet.Hatay'da 44 sanığın yargılandığı davada, dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat, 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı albay Etem Metehan Yaşar ve eski Merkez Komutanı albay Kadir Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet. 29 sanık ise 16 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum edildi.Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı kurmay albay Emre Fırat, ağırlaştırılmış müebbet. Fırat, darbecilerin görevlendirme listesinde "Giresun Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alıyordu. "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak Yurtta Sulh Konseyince hazırlanan listede adı geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı tümgeneral İsmail Yalçın, ağırlaştırılmış müebbet.2. Ordu Komutanlığı'nın merkezi olan Malatya'da 14 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 2 kişi ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye darbe teşebbüsüne yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu yargılanan 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un aralarında yer aldığı 57 sanık ise beraat etti.Tunceli'de dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanına müebbet, bir üsteğmene ağırlaştırılmış müebbet, bir astsubaya 8 yıl 9 ay hapis.Kars'ta, darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan 16'sı tutuklu 17 askerin davası: Tuğgeneral Ali Avcı, yarbaylar Serkan Polat ile Nihat Uçan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis. 8 sanığa müebbet, 2 sanığa 20'şer yıl, 3 kişiye de 18 yıl 9'ar ay hapis.Diyarbakır Bölge Jandarma Kurmay Başkanı eski albay Şamil Türk Özkan, darbe girişimi sırasında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı örgüt evinden 4 kez aranarak talimat aldığı gerekçesiyle yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.