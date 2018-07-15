İhracatı yüzde 146 artışla rekor kırdı

2017 yılında yüzde 146 artışla 4.44 milyar dolarlık rekor bir ihracat değerine ulaşan Toyota Otomotiv Sanayi, ülke ekonomisine katkısını katlayarak sürdürüyor. 2017 yılı boyunca tam kapasiteyle çalışıp 281 bin adet otomobili üretim bantlarından indiren fabrika, tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak yüzde 74'ü Avrupa, yüzde 20'si Kuzey Amerika
ve yüzde 6'sı Orta Doğu
, Kuzey Afrika
ile diğer ülkeler olmak üzere 244 bin aracı yaklaşık 100 ülkeye ihraç etti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ayrıca, 281 bin adetlik kapasitesiyle Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumunda bulunuyor. C-HR modeliyle birlikte Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma unvanına sahip fabrika, 3 vardiyalı üretim sisteminde 5 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Toyota Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiye etkileri üzerine şu yanıtı verdi: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplam 2.3 milyar dolar yatırım ve 29 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımızla Türkiye ekonomisine ve topluma katma değer sağlamayı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz."