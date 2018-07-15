İki yıldır çorbayla besleniyor

15 Temmuz
hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ağzından giren G3 mermisiyle
gazi olan Levent Deveci, iki yılda 12 ameliyat geçirdi. Önünde üç ameliyat daha bulunan Deveci'nin parçalanan çenesi başarılı ameliyatlarla düzelse de iki yıldır sadece çorba içerek besleniyor. Deveci, " Çenem artık eski işlevini göremeyecek. Sıvı yiyeceklerle beslenebiliyorum. İki yıl değil 20 yılda geçse hainlerin yaptıklarını asla unutmayacağız" dedi. Deveci darbe haberini alır almaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Gişelere hainlerin bulunduğu noktaya kadar ilerledi. Hainlerin başındaki albay "öldürün" diye bağırırken açılan ateşte, yanındaki iki kahraman şehit oldu. O sırada tekbir getirirken ağzından G3 mermisi girdiğini söyleyen Deveci, "Ağzıma giren mermi çenemi komple dağıttı. Zonklama ve acı hissettim. Ağzımdan kan fışkırıyordu. Ama hiç ölümü düşünmedim. O gece yanımda 4 ya da 5 kardeşimiz şehit oldu. O gece ilk ameliyatımı oldum ve 10 saat ameliyatta kaldım. O günden bugüne 12 ameliyat geçirdim. Üç ameliyat daha olacağım" dedi. 2 YILDIR ÇORBAYLA BESLENİYORUM
Çenesinin ve dişlerinin parçalandığını söyleyen Develi, "Gelen kurşun sol kulağımın oradan sağ çenemin yarısına kadar parçaladı. Ayağımdan alınan kemik çeneme monte edildi. Parçalanan dişlerimin yerine implant takıldı. Ancak çenemde hiç sinir yok. Artık eskisi işlevini görmesi mümkün değil. Katı yiyecekler yiyemiyorum. İki yıldır çok zayıfladım. Yemek olarak çorba içebiliyorum" dedi. ÜLKEMİZ DÜZLÜĞE ÇIKTI
O geceyi unutamadığını söyleyen Develi, 'İki yıl geçse de acılarımız, kinimiz hiç eksilmedi. O hainler mahkemeler de havaya ateş ettik diyordu. O zaman beni çenemden vurup hayatımı mahveden kimlerdi? 15 Temmuz geçti; ama saldırılar bitmedi, bitmeyecek de. Ancak 15 Temmuz bu halkı uyandırdı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Allah'a şükür 24 Haziran seçimlerinde Reisimizi Başkan yaptık. Her zaman arkasındayız. Her türlü saldırıya direnen ülkemiz artık düzlüğe çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan
Başkanlığı'nda bu ülke çok daha yükselecek inşallah" dedi.