İzzet Yıldızhan: 15 Temmuz milletimizin gurur günüdür

"O gece ofiste çevreden gelen haberler ve köprüde bekleyen askerler olduğunu duyduğum an 'Şaka mı, 20'nci yüzyılda darbe mi kaldı?' dedim. Seslerin yükselmesi sonrasında ailemi aradım. Böyle bir şeyin olma ihtimali karşısında şaşkındım. Çünkü 80 ihtilalinde balkonda uyurken sabaha karşı askerin G3 namlusunu başıma dayaması sonucu uyanan birisi olarak, darbelerin ülkemizi geriye götürmesinden başka bir ihtimalin olmayacağını biliyordum. Böyle hain bir ihanete 15 Temmuz
günü maruz kaldık. 'GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK'
Ben ve arkadaşlarım, Erdoğan'ın televizyonda çağrısını gördükten sonra sokağa çıktık. Şükürler olsun ki, bu millet böyle bir hainliğin karşısında birlik ve beraberlik içerisinde o teröristlerin karşısında dimdik durdu. Hiç düşünmeden, gözlerini dahi kırpmadan canlarını siper ettiler. O FETÖ
'cü alçaklar, bu milletin bu duruşu sergileyeceğini hesaplayamadı. Erdoğan'ın çağrısı ile 15 Temmuz gecesi çıktığım sokaktan günlerce ayrılmadım. Demokrasi Nöbetleri'ne katılarak il il gezdim. Sayın Erdoğan'ın dik duran bir başkan, lider, komutan duruşu; o gece ve sonrasında kahraman milletimize moral oldu. Düşmanlarımıza Türkiye'mizin gücünü göstermiş olduk. Bizler her zaman biriz ve beraberiz. Bayrağımız, vatanımız, toprağımız bir... Allah bir daha hainlere fırsat tanımasın. 15 Temmuz, milletimizin gurur günüdür. Bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimize gani gani rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum."