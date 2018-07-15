Kadir gecesi Cumhurbaşkanı sürprizi

SARAÇHANE'DE
aldığı kurşun yarasından cep telefonu sayesinde bacağı kopmaktan kurtulan İdris Akdoğan
, 18 ameliyat oldu. Yine olacak. En büyük sürprizi kadir gecesinde Cumhurbaşkanı yaptı. 15 Temmuz
gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında sokağa çıkan ve sol bacağından aldığı kurşun darbesi ile yaralanan Gazi İdris Akdoğan'ı o gece cebinde bulunan cep telefonu hayatını kurtarmıştı. Akdoğan 8 ay boyunca hastanede yoğun bakımda kaldı. Bugüne kadar 18 ayrı ameliyata girdi. Son ameliyatı ise Kadir gecesi günü oldu. Önümüzdeki süreçte de birkaç ameliyata daha gireceğini belirten Akdoğan; "Beni son ameliyatımın olacağı akşam Cumhurbaşkanımız aradı. Hem kandilimi kutladı hem bana geçmiş olsun dedi. Bizleri korkuttun iyi misin dedi sohbet etti benimle. Bana bu gurur yeter." İfadelerini kullandı. BACAĞI KOPUYORDU
15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi sırasında Saraçhane'de İBB binasının önüne giden İdris Akdoğan (36) cep telefonu sayesinde hayatta kaldı. Darbecilerin sıktığı kurşun cep telefonuna isabet etti bacağı kopmaktan kurtuldu. Bacağında sadece sinirleri kalan Akdoğan o günden sonra 8 ay hastanede kaldı, bugüne kadar 18 kez ameliyat oldu, hala da ameliyatları olacak.