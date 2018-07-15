Kahramankazan’a 15 Temmuz müzesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kahramankazan ilçesinde yapımı süren 15 Temmuz
Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin gelecek yıl ziyarete açılması planlanıyor. Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz 2016'da 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'a kurulacak 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin yapımının hızla sürdüğü bildirildi. 10 bin metrekare alanda inşası süren, 3 bin 400 metrekarelik kapalı alana sahip müzenin 15 Temmuz 2019 tarihinde hizmete girmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin eşyaları sergilenerek, anıları yaşatılacak, interaktif uygulamalar, darbe girişiminin engellenmesi sırasında kullanılan araç lastikleri, saman balyaları gibi materyaller sergilenecek, görsel sunumlar yer alacak. Müzenin 15 Temmuz 2019'a kadar tamamlanması planlanıyor." Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
de 15 Temmuz gecesi Kahramankazan'da yaşananların Türkiye ve dünya tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu belirtti. Kahramankazanlıların ve Türk milletinin Çanakkale ruhuyla, hiçbir şey beklemeden canlarını ortaya koyarak verdikleri bu destansı mücadeleyi unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını dile getiren Ertürk, şehit ve gazilerin anıları ve yaptıkları kahramanlığın bu müze ile gelecek nesillere aktarılacağını aktardı. Ertürk, 15 Temmuz Müzesi'nin hayata geçirilmesi için emek harcayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiklerini belirtti.