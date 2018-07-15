15 Temmuz
gecesi ailesiyle birlikte İstanbul Esenler'deki evlerinden sokağa çıkan Melike Ekinci
'ye hainlerin kullandığı tanklardan birisi çarptı. Atatürk Havalimanı
'na gitmek için yola koyulan yüzlerce vatandaştan biri olan Melike Ekinci, Basın Ekspres Yolu
'nda gazi oldu. Onu gazi yapan tank, birkaç metre ileride şehit Türkan Türkmen Tekin'in de üzerinden geçerek şehit etti. Melike Ekinci "Bugün yine böyle bir ihanet yapılmaya kalkılırsa milletimizle birlikte yine bunun karşısında durur ve kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz" ifadelerini kullandı. "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ailemle birlikte Esenler'deki evimizde TV izliyorduk. Başbakanımızın, askerin tamamı değil asker içindeki bir grup tarafından bir kalkışma girişimi, olduğunu söylemesi üzerine dehşete kapıldık" diyen Ekinci o geceyi şu ifadelerle anlattı: "İnsanları sokağa davet ede ede Esenler Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştığımızda burada küçük bir kalabalık olduk. Atatürk Havalimanı'na gitmeye karar verdik. Burada kalabalıktan ayrılan ve bu yola inmeyenler oldu. Atışalanı Köprüsü mevkiinde Esenler-Havalimanı TEM Otoyolu'na indik. Dilimizdeki tekbirler ve dualardan başka hiçbir şey yoktu yanımızda. Evimizin kapısını kilitlemeden yanımıza para bile almadan çıktık sokağa. Yani elimizde silah bile yoktu, demokrasimize ve bayrağımıza sahip çıkmak için canlarımızı ortaya koymuştuk. Koşar adım kısa bir süre ilerledikten sonra "Kaçın! kaçın!" diye bir bağırtı işittim. Arkamı döndüğümde tankla aramda çok kısa bir mesafe olduğunu gördüm. Hayatımda ilk kez o an tank gördüm ve üstümüze doğru hızla geliyordu. Birbirimizi kaybetmeyelim diye elini tuttuğun kızkardeşim Zeynep'i yolun kenarına atabilecek kadar vakit olduğunu düşündüm ve ona 'Koş' diye bağırarak yol kenarındaki beton bariyerlere doğru fırlattım. Ben de kaçarken tank ayağımdan çarparak beni bariyerlere doğru fırlattı. "TANK İNSANLARI EZDİ"
"O an her şey dumanlı bir hal aldı" diyen Ekinci, "Refleks olarak yattığım yerden arkasına baktım, araçları ve insanları ezerek yoluna devam ediyordu. Ölmediğime inanamadım ama sevinemedim de. Babam arkamızda gördüğüm manzara karşısında, ahh! Allah belalarını versin! Kadını ezmişler, diye isyan etti " şeklinde aktardı. TÜM DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ
"Yol boyunca vatandaşların ve iş makinalarının durdurduğu tankları gördüm" diyen Ekinci "Sağduyulu milletimiz olayın vehametine rağmen sağduyusunu bozmuyor, kim hain kim değil emin olmadığı için bu askerleri güvenlik güçlerine teslim etmeyi bekliyordu. Bu manzara tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Son damlamıza kadar
Bugün yine bir böyle ihanete kalkılırsa milletimizle birlikte kanımızın son damlasına kadar mücadale ederiz