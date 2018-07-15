Kaos mimarlarına cevabı verildi

Ankara
Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran
, kökü dışarda uzantıları içerde olan terör odaklarının güçlü yönetim ve istikrarlı siyaset sayesinde hüsrana uğradığını söyledi. SABAH'ın sorularını cevaplayan Baran, "Cumhurbaşkanımızın
liderliği ile bu sürecinde Türkiye
'yi çok daha iyi noktaya taşıyacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sadece demokrasiyi ve milli iradeyi değil ekonomiyi de hedef aldığını belirten Baran, "Darbe girişiminde bulunan ihanet şebekesi, ekonomide de bir kaos beklentisi içindeydi. 16 Temmuz sabahı hem devletimiz hem de ekonomimiz dimdik ayaktaydı" dedi. Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerine oturtulduğu, dalgalanmalara, krizlere, darbelere karşı dayanıklı olduğu 16 Temmuz sabahı net bir şekilde görüldüğünü dile getiren Baran, "Darbe girişiminin ertesi günü yüzde 7 oranında düşen borsa, bir sonraki gün yüzde 40 değer kazandı. Türkiye ekonomisi darbe girişimi sonrası ciddi risklere maruz kalmakla birlikte, alınan önlemler, ekonomik aktörlerin verdiği hızlı tepki sayesinde hızla toparlanmayı başardı" ifadelerini kullandı. Gezi olaylarının ardından sistematik bir şekilde devam eden girişimlerin, tüm dünyayı kıskandıran büyüme rakamlarına imza atan, faizi, işsizliği, enflasyonu tek haneye düşüren Türkiye'nin bu başarısına gölge düşürmek isteyenlerin organize ettiği olaylar olduğunu belirten Baran, "Amaç Türkiye siyasetini dizayn etmekti" dedi. Baran şöyle devam etti: "Türkiye kökü dışarda dalları içerde teröre, oluşturulmaya çalışılan krizlere rağmen, bu coğrafyanın ortasında, köklü geçmişiyle, ekonomik ve sosyal gelişmişliğiyle, siyasal yapısı ile bir istikrar adası olarak varlığını muhafaza ediyor. 24 Haziran
seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlarla milletimiz tüm dünyaya demokrasi dersi vererek Türkiye için kaos hesapları yapanlara gereken cevabı verdi. Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu sürecinde Türkiye'yi çok daha iyi noktaya taşıyacağına yürekten inanıyoruz." Göreve geldikleri 2016 aralık ayından sonra işe tüccarın finansmana erişim sorununu çözmek için Nefes Kredisi ile başladıklarını, uzun süren görüşmeler sonrası Türk belirten Baran, istihdamla ilgili çalışmalarını ise şöyle anlattı: "İŞKUR
Hizmet Noktası açtık. 5. Ankara İstihdam Günleri Fuarı'nda stant açarak fuar ziyaretçilerine istihdam destekleri konusunda bilgi verdik. Ankaralı işletmeler seferberliğe katılarak 50 bin ilave istihdam sağladılar."