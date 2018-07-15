“Kimse 15 Temmuz’u hafife alamaz”

15 Temmuz
Derneği Kurucu Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik
, hem 15 Temmuz sonrası geçen iki yılı değerlendirdi hem de 15 Temmuz ile ilgili faaliyetlerini anlattı. Dernek, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri ile kardeşlik bağı kurarken, hukuki süreci ve 15 Temmuz'un toplumsal yönüne de müdahil oluyor. Dernek, önümüzdeki günlerde 15 Temmuz için iki sembole imza atmaya hazırlanıyor. Dernek bünyesinde 15 Temmuz Kütüphanesi kurulurken, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür Bakanlığı ve İBB ile 15 Temmuz müzesi hayata geçiyor. 15 Temmuz'u gelecek nesillere doğru aktarmak için çalıştıklarını söyleyen Şebik, "20 yıl sonra internette birisi 15 Temmuz'u araştırırken "kontrollü darbe" söylemini veya "şehitlerin katili devlettir" söylemini görüyorsa bu durum bizim, siyasilerin ve basının bir eksiğidir. Biz 20 yıl sonra da 15 Temmuz gerçeğinin ne olduğunu gözler önüne sermek istiyoruz. Hiç kimse 15 Temmuz'u ve devam eden davaları sulandırmaya veya hafife almaya kalkmasın. Kimse bunu yapamaz. Biz bunun karşısındayız" şeklinde konuştu. 15 Temmuz FETÖ
darbe girişiminin ardından kurulan 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz'un bütün kahramanları için çatı olan bir sivil toplum kuruluşu... Yola çıkarken kendilerine iki hedef koyduklarını söyleyen Dernek Başkanı Tarık Şebik, "Birinci amacımız 15 Temmuz darbe girişimini milli hafızada canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak. 15 Temmuz'u zihinlerde diri tuttuğumuz sürece insanlar ne iş yaparsa yapsın işini vatan millet aşkı ile yapacak. İkinci amacımız da şehit aileleri ve gazilerimizi birebir ziyaret ederek kardeşlik hukuku kurmak. Şehit yakınlarının sözde değil özde bizim emanetimiz olduğu uygulamayla eyleme dökmek lazım. Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz. Devletimizin babacan tutumunun yanı sıra bizde bir STK olarak üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz" dedi. TÜM DARBE DAVALARINI TAKİP EDİYORUZ
Şehit aileleri ve gazilerle birebir ilgilendiklerini ve bir aile hassasiyetinde çalıştıklarını ifade eden Şebik, "Psikolog ekibimizle 3-4 ayda bir tüm aileleri ziyaret ediyoruz. 45 şehri aşkın yerde ikamet eden şehit ailelerimize ve gazilerimize gidiyoruz. Onun dışında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde şehit aileleri ile buluşma kampı düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl Antalya
'da düzenlediğimiz kampı bu yıl ekim ayında düzenlemeyi planlıyoruz. Yılda iki kez ailece gazilerimizle toplu piknik yaparak onları mutlu edecek faaliyetler düzenliyoruz. Aynı zamanda gazilerimizle dosya dosya buluşarak avukatlarımız davaların sürecinden bahsediyor. Biz dernek olarak tüm darbe davalarını takip ediyoruz. Aynı zamanda davalara karşı toplumun farkındalığını arttırıp ilginin sürekli kalmasına çalışıyoruz. Davaların olağanlaşmasının önüne geçmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. 15 Temmuz ile ilgili herhangi bir bilgi deformasyonu olmasının önünde durmak için çalıştıklarını söyleyen Şebik, "20 yıl sonra internette birisi 15 Temmuz'u araştırırken "kontrollü darbe" söylemini veya "şehitlerin katili devlettir" söylemini görüyorsa bizim, siyasilerin ve basının bir eksiğimizdir. Biz 20 yıl sonra da 15 Temmuz gerçeğinin ne olduğunu gözler önüne sermek istiyoruz. Muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği "kontrollü darbe" veya CHP milletvekili Mustafa Akaydın'ın "251 kişinin katili devlettir" söylemi gibi söylemlere kime ait olursa olsun suç duyurusu hazırlıyoruz ve davamızı açıyoruz. Hiç kimse 15 Temmuz'u ve devam eden davaları sulandırmaya veya hafife almaya kalkmasın. Biz bunun karşısındayız" dedi. 24 HAZİRAN KIRILMA NOKTASI
24 Haziran'a kadar yargılanan FETÖ sanıklarının çıkacak olma umudunu koruduğunu ve yalan ifadelere devam ettiklerini anlatan Şebik, "Davalarda var olan bir psikoloji 24 Haziran'da kırıldı. İtirafçıların sayısı çok az çünkü 24 Haziran'a kadar "biz zaten çıkacağız" algısı vardı. Kulaklarına bunu üfürüyorlar ve motivasyonlarını devam ettiriyorlardı. Kandırıldıklarının farkında olmadan, beyinleri yıkanmış gibi ifadeler veriyorlardı. Mesela karşısındaki şehit olmasına rağmen "ben hedef göstermedim havaya sıktım" diyorlardı. Biz burada çok iyi yalan söylediklerini gördük. Biliyoruz ki en iyi FETÖ'cü en iyi yalan söyleyendir, klasik FETÖ'cü takiyye yapar. Yani FETÖ bugüne kadar ne yaptıysa aynısını mahkemede yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. 15 TEMMUZ MÜZE KÜTÜPHANELERİ
Dernek olarak 15 Temmuz ruhunun sözcülüğünü yaptıklarını ifade eden Tarık Şebik, 15 Temmuz'u gelecek nesillere aktarmak için iki projeye imza atacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
işbirliğiyle 15 Temmuz müzesini hayata geçirdiklerini ifade eden Şebik projeyi şu sözlerle anlattı: "En iyi iletişimin sanatla anlatılan iletişim olduğunu düşünüyorum. Sayfalarca yazacağımız veya dakikalarca anlatacağımız bir anı, bir görselle vermek artık çağımızda çokça tercih edilen bir yöntem. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 15 Temmuz Müzesi'ni Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası
'nda yer alan şehitler makamının yanında hayata geçiriyoruz. Projenin mimarı 15 Temmuz anıtının da mimarı olan Hilmi Şenalp oldu. Müzede sadece 15 Temmuz anlatılmayacak. Türkiye
'nin darbeler tarihi, 2002 öncesi ve sonrası Türkiye'yi ve 15 Temmuz'la "taçlanan" demokrasi ve milli irademiz anlatılacak. Müze ile kim zihnen bu darbe girişiminin içinde olmuşsa bu insanları deşifre edelim ki kimse buna kalkışamasın. Müzenin 15 Temmuz'a yetiştirilmesi güç ama yetişmesi için çalışıyoruz." Derneğin ikinci projesi olan 15 Temmuz Kütüphanesi ise dernek binasında hayata geçecek. İlerleyen yıllarda bir araştırma merkezi
ne dönüşecek olan kütüphane için Şebik, "Şu ana kadar çıkmış bütün yayınları ele toparlayıp 15 Temmuz Kütüphanesi hayata geçireceğiz. Bunu dijital hale de getireceğiz. Yüksek lisans yapmak isteyen kim varsa buraya başvuracak. Bunun bir adım sonrasında 15 Temmuz Araştırma Merkezi olacak. 15 Temmuz ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezi hazırlamak isteyen kim varsa burs vermek suretiyle de destek olacağız. Bunun dışında kim 15 Temmuz ile ilgili bir kitap karıştırayım, gazetelere bakayım derse kapımız açık olacak. Buna ilk aşamada 15 Temmuz Derneği Merkezi'nde yer vereceğiz. Öte yandan yurtdışında FETÖ'nün herhangi lehine bir yayın olduğunda hepsine cevap vereceğiz. Biz uluslararası alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.