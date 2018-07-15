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Kübra’nın ailesi: Kızımızın şehitliği bizim için madalya Ankara Gölbaşı Harekat Daire Başkanlığı’da düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Kübra Doğanay’ın anne ve babası, kızlarıyla gurur duyuyor: “Onun şehitliği bizim için madalyadır.”