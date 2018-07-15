Kübra’nın ailesi: Kızımızın şehitliği bizim için madalya

Kübra Doğanay henüz 23 yaşındaydı. Yüreği vatan ve millet aşkıyla doluydu. Özel Harekâtın gözü kara kadınlarındandı. Darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit düştü. Kızıyla 15 Temmuz
günü yaptığı son konuşmada Kübra'nın kendisine veda eder gibi konuştuğunu belirten anne Hikmet Doğanay, "15 Temmuz gecesi benimle vedalaşır gibi konuştu. Ben çok huzursuzdum. Namazımı kılıp yattım. Gece yarısı telefon çaldı. Arkadaşımız olan başçavuş Harun abi aradı. Ankara'da özel harekâtta patlama olduğunu söyledi. Eşim televizyonu açtı ve görüntüleri izledik. Sürekli Kübra'yı aradık ama ulaşamadık. Kübra ablasını aramış, 'Anne ve babama selam söyle şarjım bitiyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nü kuşatacağız, göreve gidiyorum' diyerek telefonu kapatmış. Daha sonra kızımın şehit olduğu haberini aldık. Biz çok gururluyuz. Kızım çok cesurdu" dedi. GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADAN...
Kübra'nın o gece evinde olduğunu, haberi alınca koşa koşa göreve gittiğini anlatan anne, "O gece evde yanında yeğeni de vardı. Birinci patlamadan sonra üstünü giyip 'Ben daireye gideceğim' demiş. Yeğeni de 'seni çağırsınlar da öyle git, bize gel seni saklayalım' demiş. Kübra 'Ben vatan haini değilim neden saklanayım. Silah arkadaşlarım oradayken ben burada nasıl durabilirim' diyerek evden çıkmış. Daha sonra arkadaşları olan Cennet Yiğit ve Gülşah Güler'le birlikte özel harekata gitmişler. Ben kızımla gurur duyuyorum. Kübra gözünü kırpamadan bu vatan için şahadete yürüdü. Kızımın şehitliği bizim için madalyadır" diye konuştu.