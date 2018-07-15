Millet cumhuriyeti canları pahasına korudu

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Temmuz gecesi Türk Milletinin demokrasi ve cumhuriyetini canları pahasına koruyarak, büyük bir destan yazdığını belirten Türkiye Sigorta
, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanı(TSB) Can Akın Çağlar, "İnsanımızın varlığını koruyan sektör olarak ülkemizin cumhuriyetini koruyan aziz milletimize şükranlarımızı sunarız" dedi. 'KARA GÜN DOSTU'
Türk Finans Sisteminin ikinci büyük sektörü olan Sigorta ve Emeklilik sektörünün, hayatın her alanında kişi ve kurumları risklere karşı koruduğunu belirten Çağlar, "Ülke ekonomisine gayri safi mili hasılasının 35 katı kadar teminat vermekte, hasar yaşandığında 'kara gün' dostu olarak vatandaşımızın yanında yer almaktayız" diye konuştu. Sektörün bu fonksiyonu ile bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer yandan ekonomik faaliyetlerin aksamadan yürümesini sağladıklarını da belirten Çağlar, "Sektör, yatırımları korumakta ve aynı zamanda devletin yükünü de almakta" dedi.