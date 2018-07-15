Olumsuzlukları bertaraf ettik

Sinpaş Holding
Başkan Vekili Ahmet Çelik
, hain darbe girişiminin ekonomide bazı olumsuzluklara neden olduğunu ancak inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin büyüme kaldıraçlarından biri olarak kısa sürede yaşanan olumsuzlukları bertaraf etmeyi başardığını söyledi. Çelik, "Yaşanılan olayda ekonomimizde olası büyük sıkıntıları kabullenmek yerine, sektör liderleriyle bir olup ayağa kalkmayı seçtik. Sektörümüzün gücüyle zorlukların üstesinden geldik. Yılın son çeyreğinde, rakamlardaki iyileşmeyi hep beraber gördük" dedi. HIZ KESMEDIK 15 Temmuz
'dan bir ay sonra, stoklarla sınırlı olan konut ve projelerden dikkate değer bir satış sağlandığını belirten Ahmet Çelik, "İnşaat sektörünün hız kesmeden faaliyetlerine devam etmesi, konut ve proje satışlarının hareketlenerek sürmesi ekonomimizi destekledi ve ekonomimiz geçen iki yılda yatırımcının gözünde cazibesini sürdürdü. Tüm yaşananlar devletimizi bütün kurumlarıyla teröre karşı daha hassas ve daha müteyakkız hale getirdi" diye konuştu. PIYASA HAREKETLENECEK
Gayrimenkul başta olmak üzere tüm sektörler için, seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde atlatılması ekonominin açısından olumlu olduğunu söyleyen Ahmet Çelik, "Yeni sisteme geçiş ile birlikte piyasanın hareketlilik kazanacağını tahmin ediyorum, böylelikle 2018 ve 2019 yıllarını kaybetmemiş olacağız diye düşünüyorum" dedi. Ahmet Çelik, inşaat sektörü temsilcilerine bazı mühim görevler düştüğünü belirterek, "Spekülasyonlardan uzak durmak, üretmek ve ekonomiye katkı sağlamak bunlardan birkaçı... Sektör, piyasalar veya satışlar hakkında söylenenlere aldırış etmeden yolumuza devam ederiz. Yatırımlarımızda hız kesmemek için daima çözümler üretiriz. O nedenle satışa sunduğumuz projelerimizin inşaatları aksamaz" şeklinde konuştu. GÜÇ BIRLIĞI YAPTIK
15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra ekonominin can damarları olan şirketler olarak birleştiklerini kaydeden Çelik, şöyle devam etti: "Herkes üzerine düşen görevi canla başla yaptı. Hatırlanırsa o dönem Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER, 15 Temmuz gecesi bombalanarak hasar gören Meclisimizin onarımı için üyelerinden oluşan bir konsorsiyum ile tarihi bir proje başlatmıştı. Hasarlı bölümler Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu tarafından onarıldı ve yenilendi. Ülkemizin lokomotif sektörü olan inşaat ve gayrimenkul sektörü olarak "Gayrimenkulde Güç Birliği ile Daha Güçlü Türkiye" kampanyasına satışta olan projelerimizle dahil olduk."