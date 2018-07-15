Ömer Halisdemirler hep yaşayacak

15 Temmuz
hain darbe girişimi sırasında vatan için kendini kurşunların önüne atan Burak Kesecek
'in(28) vücuduna 8 şarapnel parçası isabet ederken, kaburga kemiğinde ise hala o gece yediği kurşunla yaşamaya devam ediyor. Vatan için yediği kurşunu gururla taşıdığını söyleyen Kesecek, geçen yıl baba oldu. Çocuğuna kahraman şehit Ömer Halisdemir
'in ismini verdi. Oğlu Ömer Halis Demir'in gururla taşıyacağı bir adı olduğunu belirten Kesecek, "Onun gibi kahramanın adı hep yaşamalı. Onun gibi vatan sevdalısı bir evlat yetiştireceğiz. Bu ülkede binlerce Ömer Halisdemir hep vardı hep var olacak" dedi. VÜCUDUNDA KURŞUNLA YAŞIYOR
FETÖ'nün hain planlarına dur demek için o gece kendini tankların, uçakların, kurşunların önüne atan Kesecek, Orhanlı gişelerde kalleş kurşunların hedefi oldu. Vücuduna 8 şarapnel parçası isabet eden Kesecek, kaburga kemiğinde ise o gece yediği kurşunla yaşamaya devam ediyor. Hainlere fırsat vermemek için yediği kurşunu gururla taşıdığını belirten Kesecek, "O gece vatanımız için sokaklara çıktık ve hainlere fırsat vermedik. Bizim yediğimiz kurşunlar vatan için, önemli olan tek şey bu. Biz bundan gurur duyuyoruz ve bunun ömür boyu nesillere aktarılacağını biliyoruz. O karanlık geceyi kahraman halkımız, şehitlerimiz, gazilerimiz aydınlık etti. Gururla anılacak, hiç unutulmayacak bir tarih yazdı bu halk. Başkomutanımız Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu halka hiçbir kuvvet dur diyemez" dedi. "VATAN İÇİN CANIMIZ FEDA"
Biz o gece sokaklara çıktık, çünkü bu vatanın, bayrağın, Cumhurbaşkanımızın kıymetini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız o geceden sonra bütün şehit ailelerini ve gazileri kucakladı. Yalnız bırakmadı. Halkımız bu tarihi geceyi yaşananları hiçbir zaman unutmayacak. Bunu girilen seçimlerde de gördük. Bizleri hep yıkmaya çalıştılar. Ama bölemediler. Biz o geceden sonra daha da kenetlendik. Çünkü bu vatan için kan döktük. Cumhurbaşkanımız, her zaman her yerde halktan desteğini esirgemedi. Hep onlarla iç içeydi. Kimseyi kayırmıyor. Herkesi kucaklıyor. Seçimlerde oy alamadığı yerlere dahi en fazla yatırımın yapılmasını sağlıyor. Çünkü bu topraklar için bedeller ödendi ve halkımız en güzel şeyleri hak ediyor" dedi. "15 Temmuz ülkemiz için bir kırılma anıydı" diyen Kesecek, "Bu uğurda canını vermekten çekinmeyen kahraman halkıyla birlikte daha güçlü bir Türkiye
'nin temelleri atıldı. Bu ülkeyi hiçbir güç yıkamaz, tüm dünya bunu gördü. Üstümüze gelseler de oyunlar oynasalar da başımızda Cumhurbaşkanımız olduğu sürece bütün oyunlar bozulur. Geçen yıl baba oldum. Oğluma kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in ismini verdim. Onun gibi bir kahramanın adını taşıyacak. Ömer Halisdemir gibi kahraman şehidimizi unutturmayacağımız gibi onun adını çocuklarımızda yaşatarak, onun gibi vatan sevdalısı bir evlat yetiştireceğiz. Bu ülkede binlerce Ömer Halisdemir hep vardı hep var olmaya devam edecek. Oğlum gurur duyacağı bir isim taşıyor" diye konuştu.