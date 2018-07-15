“Şehitlerimizin anısını yaşatmak hepimizin görevi”

15 Temmuz
şehitleri ve gazileri ile ilgili düşüncülerini SABAH'la paylaşan vatandaşlar, duygu dolu mesajlar verdi. Ortak bir dille şehit, şehit aileleri ve gazilere minnetlerini sunan vatandaşlar, sokak röportajlarımızda "Şehitlerimizi asla unutmayacağız. O gece verdiğimiz şehitlerin ve kahraman gazilerimizin mücadelesi ile geleceğimiz ve ülkemiz karanlık ellerin elinden kurtuldu. Şehitlerimizin adını, hatıralarını yaşatmak, ailelerini ve gazilerimizi el üstünde tutmak hepimizin görevidir" dedi İşte vatandaşlardan 15 Temmuz şehit ve gazileri için mesajlar: "VATAN SEVDALARINI UNUTMAYACAĞIZ"
Nilüfer Çilingir (23) Öğrenci: Şehitlerimizin haklarını ne yapsak da ödeyemeyiz. O gece bizler için, vatanımız için gözlerini dahi kırpmadan şehit oldular. Hepsine minnet duyuyoruz ve rahmetle anıyoruz. Vatanımızın geleceğine şehit olarak, gazi olarak tek tek isimlerini yazdırdılar. Bizler de o isimler yaşatacak kişileriz. Kahramanlıklarını ve vatan sevdalarını asla unutmayacağız. "ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAZANDIRDILAR"
Burak Göv (26) Çiftçi: Şehitlerimiz ve gazilerimiz, tıpkı şanlı bayrağımız gibi bizlere geleceğimizi ve özgürlüğümüzü kazandırdılar. Özgürlüğümüzü bu vatanın bütün şehitlerine borçluyuz. Bu vatan; milleti, bayrağı, toprağı ve devleti için seve seve gözünü dahi kırpmadan can verenlerin diyarı. "ŞEHİTLER BİRLİĞİMİZİN TEMSİLİ"
Burcu Çilingir (23) Öğrenci: Bizim için şehitler birlik, beraberlik ve bütünlüğü temsil ediyorlar. Şanlı şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnettarız. Duygularımızı tarif edemediğimiz gibi; onların da haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatanları, bayrakları ve namusları için yaşadılar ve yine aynı hedef uğruna şehit oldular. Bizler de onların izinde ülke ve millet olarak birlik içerisinde ilerleyeceğiz. "ONLAR VATANIN KAHRAMANLARI"
* Niyazi Şahin (50) Memur: Onlar o gecenin ve bu vatanın kahramanlarıdır. Şimdi bizlere düşen; onların anılarını ve isimleri yaşatmaktır ve aynı hain girişimler oldukça şehitlerimizin ve gazilerimizin yolundan gitmek, onlar gibi şehit veya gazi olmaktır. Hainlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu bayrak inmeyecek. "CESARETİ DÜNYAYA GÖSTERDİLER"
Zerrin Bozkurt (25) Moda Tasarımcısı: Hainler o gece şanlı ve kahraman Türk Milleti'nin cesaretini unuttular. Şehit ve gazilerimiz ise hatırlattı. Hainlere en büyük cevabı verdiler. Bombalara karşı, tanklara karşı bu milletin kendisini nasıl ölümüne savunacağını hem o hainlere hem de bütün dünyaya gösterdiler. "ESİR OLMAYACAĞIMIZI DÜNYAYA GÖSTERDİLER"
Kemal Okur (54) Emekli: Şehitlerimiz bizlere bu vatanı, bu şanlı bayrağı emanet ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Şanlı tarihimizi ve özellikle de son olarak 15 Temmuz gecesini çocuklarımıza ve yeni nesillerimize çok iyi anlatmalı ve öğretmeliyiz. Daha da ötesi o geceyi her zaman yaşatmalıyız. Türk Milleti'nin yazdığı şanlı destanı ve bu milletin kimseye esir olmayacağını gösterdiler. "AİLELERİNİ KENDİ AİLEMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ" Mehmet Bulut
(29) Makine Mühendisi: Her zaman, her yerde ve her fırsata 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin, ailelerinin ve gazilerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışacağız. Onlara destek vermek, yardımcı olmak, moral vermek, yalnız olmadıklarını göstermek hepimizin boynumuzun borcudur. Şehitlerimize minnet duyuyor, ailelerini de kendi ailemiz olarak görüyoruz. Dualarımız eksik etmiyoruz ve etmeyeceğiz. "ONLARI UNUTMADIĞIMIZI GÖSTERMELİYİZ"
Ahmet Aytemiz (54) Emekli: 15 Temmuz Anıtı'na giderek sık sık şehitlerimizin ruhlarına fatiha okuyorum. Onları ve yaşanan o hain geceyi unutmamak için, şehitlerimizin isimlerini ve anılarını yaşatabilmek için, "Gözleri arkada kalmasın" diye her zaman duamı ediyorum. Millet olarak bütün şehitlerimize dua etmeliyiz ve onları asla unutmadığımızı göstermeliyiz. "BU MİLLETİN VATANINA OLAN SEVGİSİ TÜKENMEZ"
Recep Şahin (23) Oto Kiralamacı: Benim yaşım 23... Hayatımda ilk defa böyle bir hainlik gördüm. İnsanlıktan nasibini alamamış kanı bozukların; bu vatanın ve bu milletin evlatlarına yaptığı hainliği 15 Temmuz gecesi öğrendim. Şehit ve gazilerimiz bir türlü tükenmek bilmeyen bütün hainlere o gece gösterdiler ki; bu milletin vatana ve millete sevgisi de tükenmez. Hala bu topraklarda yaşıyorsak bunu bütün şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. "ONLARLA GURUR DUYUYORUM VE KISKANIYORUM"
Cemal Gök (28) İşletmeci: Şehitlerimizle gurur duyuyorum ve kıskanıyorum. Çünkü onlar kıskanılacak bir mertebedeler. Ben onların yerinde olmayı çok isterdim. Bu şanlı bayrağın altında aldığımız her nefesi şehitlerimize borçluyuz. Onların kanları sayesinde burada hayattayız. Bizlere vatanı emanet ettiler. Allah'ım bizlere onların ruhlarını yaşatacak imanı nasip etsin. "DESTEK HEPİMİZİN EN ÖNEMLİ VAZİFESİ OLMALI"
Mehmet Ali Çelik (38) Görsel Yönetmen: 15 Temmuz'un şanlı şehitleri ve kahraman gazileri, hainlere geçit vermedi ve tankların karşısına dikilerek en güzel cevabı verdi. Şehit aileleri ve gazilerimize destek hepimizin en önemli vazifesi olmalıdır. "O TARİHİ ÇOCUKLARIMIZA DA ÖĞRETECEĞİZ"
Ercan Arı (38) Emlakçı: "Onlar Türkiye'nin demokrasi kahramanları. Bu ülkenin kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine kastedenlere, vatanımızı bölmek isteyenlere karşı ellerinde bayraklarla durdular ve şehit oldular. 15 Temmuz şehitleri denildiğinde aklıma "Cesaret" kelimesi geliyor. İnançları ile cesaretleri ile bu vatana ölüm pahasına sahip çıktılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın cesur çağrısı ile bu vatanın üzerinde oynanan en büyük oyunu bozdular. O gece yazılan tarihi çocuklarımıza da öğreteceğiz. "VATANIMIZA DAİMA AYNI RUHLA SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Nuray Teoman (40) Kamu Görevlisi: Bu vatanı yıkmaya, şanlı bayrağı indirmeye hiç kimsenin gücü yetmedi ve gelecekte de yetmeyecek. Çünkü bizler Çanakkale
Şehitleri'nin torunlarıyız. Nasıl ki şehitlerimiz 15 Temmuz'da aynı ruhla vatanı korudularsa; biz de aynı ruhla sahip çıkacağız "EL ÜSTÜNDE TUTMAK HEPİMİZİN ASIL GÖREVİDİR"
Serkan Şahin (28) Muhasebeci: Başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi asla unutmayacağız. O gece verdiğimiz şehitlerin ve kahraman gazilerimizin verdiği şanlı mücadele ile geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği ve ülkemiz karanlık ellerin elinden kurtuldu. Dış güçler ve tüm hainleri devre dışı bıraktılar. Şehitlerimizin isimlerini, hatıralarını yaşatmak, ailelerini ve gazilerimizi el üstünde tutmak hepimizin asıl görevidir. "BİZLER EVLATLARI, KARDEŞLERİ VE AİLELERİYİZ"
Zeynep Kurt (32) Eğitmen: Ülke olarak ne zor günler yaşadık. Hep şehitlerimizin sayesinde atlattık. Bizler de şehitlerimizin izinde olduğumuz sürece başaramayacaklar. Şehit ailelerimize de minnettarız. Onları ailemiz olarak görüyoruz. Bizler de onların evlatları, kardeşleri ve aileleriyiz.