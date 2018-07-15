“Şehitlik nasip olmadı”

FETÖ
'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Saraçhane'de topuğundan vurulan gazi Atanur Petek'in en büyük üzüntüsü şehit olamamak... İki çocuk babası Petek'in eşi Nuran Petek
'in en büyük pişmanlığı ise çocukları birilerine teslim edip o gece dışarı çıkmaması. Gazi Petek, "Biz o gece vatanımıza milletimize sahip çıkmak için sokaklara döküldük. Eşimin ağabeyi ile evden çıktık, Saraçhane'ye gittik. Orada 1, 65 boylarında bir komutan askere ateş serbest dedi. Onlar taramaya başladı. Ben de topuğumdan vuruldum. Dakikalarca yerde süründüm" dedi. 15 Temmuz gecesi Saraçhane'de topuğundan vurularak gazi olan Atanur Petek artık topallayarak yürüyor. İki yıldır bu şekilde yaşayan Petek, "O gece askerler bir taraftan helikopter bir taraftan üzerimize ateş yağdırdı. O gece yaşadıklarımızı unutmam mümkün değil. Eşime bile haber veremedim, vuruldum hastaneye götürdüler, gece saat 3'te haber verebildim." dedi. Petek şöyle devam etti: "Yanımda telefon olmadığı için birilerinden telefon bulup eşimin yengesini aradım direk söylersem korkar dedim. Yengemi aradım onlar da Saraçhane'deymiş. Beni hemen karşıdaki hastaneye getirdiler vuruldum dedim. Onlar da tepelerinden kurşun yağdığı için sürüne sürüne hastaneye gelmişler. Ancak beni o sırada başka hastaneye naklettiler. Eşime ancak sabah saat 9'da haber verebildim. Benim en büyük üzüntüm o gece şehitliğin bana nasip olmaması. Allah bize bu acıları bir daha yaşatmasın, Bu yıldönümü vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." Gazinin eşi Nuran Petek ise, "Keşke o gece çocukları birine bırakıp ben de çıksaydım" diyerek, en büyük pişmanlığını dile getirdi.