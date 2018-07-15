Serkan Çağrı: O gece Türkiye’nin içini saran virüslerden kurtulduk

"15 Temmuz
gecesi ülkemiz, tarihinin en büyük tehditlerinden birini yaşadı. Yıllardır içimizde virüs gibi dolaşan emperyalist güçlerin maşası FETÖ
ve yandaşları; devletimizin tüm organlarını ele geçirmeye ve yönetime el koymaya kalkışmışlardı. Milletimiz, orduya, emniyete, yargıya ve birçok kamu alanına sızan bu hainlerin oyununu o gece bozdu. Cumhurbaşkanımız'ın kararlıkla bu hain yapıya karşı verdiği mücadelede, milletimiz de gereğini yaptı. 15 Temmuz hepimiz için bir dönüm noktasıdır. Türkiye
'nin içini saran virüslerden kurtulduk." YUNUS EMRE YILDIRIMER
"Ülkemizin o karanlık geceden aydınlıga çıkması için canını ortaya koyan tüm sehit ve gazilerimize mütesekkiriz ve çok sey borçluyuz. Rabbim güzel ülkemizi korusun." ELİF BUSE DOĞAN
"Dil, din, düsünce ne olursa olsun mesele 'memleket' ise; bu ülke tek gövde, tek yürek olmayı basarır. Hiç beklenmedik bir anda gelen darbe girisimi karsısında ülkemizi, vatanımızı, Cumhurbaskanı'mızı savunmak adına canını hiç düsünmeden sokaga döküldü bu halk. Bu vatan bizim, bu cumhuriyet, bu demokrasi bizim. 15 Temmuz sehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum, ailelerine sabırlar diliyorum."