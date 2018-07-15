Şimdi sıra yeni hedeflerde

Türkiye
'nin
geleceğine kast eden odakların sahneye koyduğu ekonomik saldırı ve 15 Temmuz
hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde etkisiz kılındığını söyleyen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) İbrahim Burkay, yeni dönemde daha hızlı büyüyen ve istikrarlı bir Türkiye'nin dünya ile yarışacağını söyledi. MİLLİ EKONOMİ HAMLESİ
"Ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefinden ve bu yöndeki kararlı adımlarımızdan rahatsız olanlarla hain terör eylemlerinin taşeronları 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız darbe girişiminin baş mimarlarıdır. Milli irademizi ve istikbalimizi hedef alan bu kalleşçe plan şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin feraseti ve cesaretiyle bertaraf edildi" diyen Burkay, ekonomide gelinen son noktayı şöyle anlattı: "Son 15 yıllık süreçte tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdi. GSMH son 20 yılda 4 kattan fazla arttı. İhracat
, 35 milyar dolarlardan 160 milyar doları aşan rekor seviyelere ulaştı. Milli ekonomi hamlesi sayesinde modern ekipmanlarla donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyacını yerli imkânlarla karşılayan bir kapasiteye ulaşırken, terörle mücadelesini sınır ötesinde de başarıyla yürütebilecek bir kabiliyette olduğunu ortaya koydu. Çünkü biliyoruz ki 'Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye'nin teminatıdır." ZORLU SINAVLARDAN ÇIKTIK
Türkiye'nin birçok ülkenin tarih sahnesinden silinmesine neden olacak zorlu sınavlardan güçlenerek çıkmayı başardığını belirten Burkay, "Çünkü ülkemiz gücünü köklü tarihi boyunca topraklarının kutsallığını idrak eden, ülkesinin istikbali için gözünü kırpmadan canını feda eden vatandaşlarından alıyor. Birbirimize kenetlenerek ve her zamankinden daha çok çalışarak karanlık odakların oyunlarını boşa çıkarıyoruz. Yeni hükümetimizle ülkemizin büyüme yolculuğunun daha sağlam adımlarla devam edeceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin stratejik liderliğinde prangalarından kurtulan Türkiye, gelecek hedeflerine dünden daha yakındır" ifadelerini kullandı. UNUTTURMAYACAĞIZ
15 Temmuz şehitlerinin hatıralarını yaşatmak adına oda olarak inşa ettikleri ve 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim Külliyesi'ne dönüştürdükleri okullara ve birimlere demokrasi kahramanlarının isimlerini verdiklerini belirten Burkay, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın da açılışını yaptık. 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası'na katkı sağlarken, şehit ve gazilerimizin yakınları için burs desteği de başlattık. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. BELİRSİZLİKLERİN KALKTIĞI BİR DÖNEM
24 Haziran'da yapılan seçimlerin Türkiye'nin demokratik gelişimi ve ekonomik kalkınması için dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirten Burkay, "Artık önümüzde belirsizliklerin ortadan kalktığı yeni bir dönem var. Bürokrasinin en aza indiği bu yeni dönemde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda çok daha parlak bir geleceği birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. "Türkiye'nin hedeflerine liderlik eden makro düzeydeki örnek projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Burkay, "TEKNOSAB'da 8 ayrı etapta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk fabrika inşaatlarımıza yılsonunda başlayacağız. Gökmen Uzay, Havacılık ve Eğitim Merkezi, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, BUTEKOM ve MESYEB projelerimiz de ileri teknoloji ve nitelikli istihdam konusunda önemli" diye konuştu. Burkay, "Ülkemizin üretim üssü Bursa, 2017 yılında 80 bin olarak belirlediğimiz isdihdam sözünü tutmayı başardı" dedi