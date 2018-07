Sinan Akçıl’dan 15 Temmuz Şehitliği’ne anlamlı ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl , geçtiğimiz günlerde Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Eline Türk bayrağını alıp şehitliğe giren Akçıl, gün boyu duygusal anlar yaşadı.Şehitliğin kapısının girişine 15 Temmuz'da yaşananların resmedildiğini gören Akçıl, uzun uzun bu görselleri inceledi. Tankların üzerine çıkıp Türk bayrağı açanlar, o gece sokağa çıkıp vatanını savunan kadınlar ile erkekler ve çocuğunu kucağında taşıyan annelerin görselleri şarkıcıyı hüzünlendirdi. O güne geri döndüğünü belirten Akçıl'ın bir anda gözleri doldu. Kapıdan içeri girdiğinde özel olarak yapılan çeşmede yüzünü yıkayarak dua okuyan Akçıl, daha sonra 15 Temmuz'da şehit olan kahramanların mezarlarına doğru yöneldi ve mezarları elindeki Türk bayrağını öperek gezdi. Her mezarın başında tek tek dua eden ünlü şarkıcı, şehitlerimizin hepsinin ismini not aldı; ardından kenardaki banka oturup bütün şehitlerin hayat hikayelerini inceledi. Akçıl; vatanlarını savunmak için hiç düşünmeden canlarını feda eden şehitlerin hayatlarını ve 15 Temmuz'daki mücadelelerini okuyunca bir kez daha çok etkilendiğini ve onlarla gurur duyduğunu söyledi.Mezarlığı dolaşan Sinan Akçıl, "Şu anda yazın ortasındayız ve her yere mutluluk, eğlence, güneş ve yüksek enerji hakim. Ben de geziyorum, konserler veriyorum, on binlerce insanla beraber şarkılar söylüyorum ama şehitlerimizi unutmuyorum. Hayatını mutlu ve özgürce sürdür diye canlarını veren bu vatan yiğitlerini unutursan, senin de ruhun her 15 Temmuz'da karanlığa mahkum olur. Unutma, unutturma. Hepsinin ruhları şad olsun. Onlara minnettarız" diye konuştu.Ünlü şarkıcı, 15 Temmuz'a denk gelen konser programlarını da iptal etti. Yoğun bir tempoda çalışan Akçıl, "İki yıl önce bu tarihte vatandaşlarımız kahramanlık destanı yazdı. Ben böyle bir günde sahnede olmak istemiyorum. Bu nedenle 15 Temmuz'a denk gelen konserimi iptal ettim" diye açıklama yaptı.Şehitlikteki kahramanlarımızın yaşlarına bakan Akçıl, burada 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın mezarını gördü. Bir oto galeride çalışan 15 yaşındaki Yıldırım, babasına ısrar ederek hain darbe girişiminin olduğu gece Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gitmişti. Burada başına isabet eden kurşunla vefat eden Halil İbrahim Yıldırım'ın mezarının başına oturan ve hüzünlü dakikalar yaşayan Akçıl, "Şehitlerimizin her biriyle gurur duyuyoruz. Vatanlarını cesurca korudular. Hepsi bizim kahramanımız. Halil İbrahim Yıldırım da gencecik yaşında vatan aşkıyla dolu bir arkadaşımız. Hiç düşünmeden o gece vatanına sahip çıkmak için sokaklara çıkmış" diyerek duygularını ifade etti.