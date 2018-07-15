Şokların etkisi bertaraf edildi

15 Temmuz
hain darbe girişiminin ardından iki yılı geride bırakan Türkiye, FETÖ
'nün tüm hain planlarına rağmen birçok sektörde büyümesine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi büyük bir tehlike atlattığını belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, her şeye rağmen ülkenin ilerlemeye ve büyümeye devam ettiğini söyledi. Milletçe ve devletçe hareket etme ruhu sayesinde olası büyük kayıpların önüne geçildiğini vurgulayan Utku, "Az kayıpla atlatılması ekonomimizin sağlamlığını gösterdi. Hain darbe girişimi sonrasında, kısa süreli küçük etkili bir ekonomik durulma yaşansa da devlet, hükümet, reel sektör ve finans dünyasının işbirliği, etkileri hızla ortadan kaldırıldı ve şokların etkisi kısa sürede bertaraf edildi" diye konuştu. ÜLKEYE GÜVEN SAĞLAMLAŞTI
Ekonomi kurmayları ve kurumlarından gelen etkin ve pozitif mesajlar neticesinde Türkiye'ye olan güvenin sağlamlaştığının altını çizen Utku, bürokrasinin yanı sıra iş dünyasının da ekonominin ayakta kalması noktasında tüm gücüyle çalıştığını ifade etti. Bankacılık ve finans sektörünün ülke hakkındaki olası negatif algısının önüne geçtiğini belirten Utku, "Güçlü yurtdışı ilişkileri sayesinde Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu uluslararası arenada kanıtlandı" dedi. BAŞKA ÜLKE YAPAMAZDI
"15 Temmuz'daki tüm olumsuzluklara rağmen 2016'nın son çeyreğinde ekonomimizin toparlanmaya başladığını gördük" diyerek darbe girişiminin başarısız olduğunu dile getiren Utku, bu tarz tehlikeleri atlatıp hızla toparlama gösteren başka bir ülkenin bulunmadığını söyledi. Utku, "Toplumsal dinamikliğimizi ekonomimizde de görüyoruz, sarsıntılara rağmen kendimizi toplamayı bilen bir milletiz. Takdir edilesi bir hikâye" dedi. ?HİKâYEMİZİ ANLATMALIYIZ
2018'de gerçekleşen 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı
ve meclisi seçimiyle birlikte ekonomik istikrarın devam edeceğinin altını çizen Utku, bu sonucun meyvelerini toplamak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Enflasyondan cari açığa, mali disiplinden döviz kuruna üzerinde durulması gereken birçok gündemin olduğunu da belirten Utku, "Piyasaların da odak noktası olan bu göstergeleri iyileştirme noktasında önemli bir restorasyon ve reform aşamasına girerek ekonomide toparlanmayı sağlayabiliriz. Bununla beraber ülkemiz hakkındaki olumsuz algıyı yönetebilmemiz lazım. Çünkü hikâyenizi dünyaya doğru anlatamazsanız başkaları manipüle eder" dedi.