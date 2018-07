Tecrübeyle eşik aşıldı

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ( ASKON ) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde darbe girişiminin ekonomiye yansımalarını değerlendirdi. Günümüzde darbe olaylarının 3. Dünya devleti dediğimiz coğrafyalarda görüldüğünü belirten Cesur, " Türkiye demokrasisi geçmişinden edindiği tecrübe ile bu eşiği aşmıştır. Bu millet postal sevdalılarına 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonraki süreçte de müsaade etmeyecek" dedi. 2016'daki 3. çeyrekte yüzde 1.3 küçülmenin bu hain girişimden kaynaklandığını vurgulayan Cesur, "Türkiye bu süreçte Gezi olaylarında olduğu gibi ekonomik olarak büyük kayıplar yaşadı. Yaklaşık 20 milyar dolara yakın bir kayıp yaşadık. Allah muhafaza bu darbe girişimi emeline ulaşmış olsaydı ekonomimiz çökerdi" diye konuştu.Türkiye'nin geçmişten gelen birikimi ve genç nüfusunun önemli olduğuna değinen Cesur şunları söyledi: "Türkiye dosta güven vermiş, düşmana da korku salmıştır. Durum böyle olunca devasa yatırımları hayata geçiren, yerliye ve milli olana sahip çıkan, sürekli büyümeyi yakalayan bir Türkiye malum odakların da hedefi konuma geliyor. Gezi olayları ile başlayan bir süreçte bunu açıkça görüyoruz. Amaçlarının büyüyen ve gelişen Türkiye'yi engellemeye çalışmak olduğu aşikâr bir şekilde ortaya çıktı. Tabi bu olaylar başarısız olunca devreye içerideki hainleri sokarak 15 Temmuz'u yaşattılar. Nitekim milletimiz gereken cevabı en güzeli ile verdi."İstikrarlı ekonomiye sahip olmamızın önemine de değinen Cesur, "Kredi derecelendirme kuruluşları açıklama üstüne açıklama da yapsa, Irak, Suriye, İran'da karışsa, bölgemizde sürekli çatışma ortamları yaşansa da Türkiye güçlü dinamiklere sahip" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte karar alma mekanizmalarının daha hızlı çalışacağını öngördüklerini söyleyen Cesur, iş dünyası olarak karar verme mekanizmalarının hızlı çalışmasının çok önemli bir yer tuttuğunu da belirtti.Öncelikle darbe günü tüm üyelerine çağrıda bulunduklarını belirten Cesur, "Demokrasiye ve seçilmiş hükümete sahip çıkmaları noktasında çağrıda bulunduk ve alanlardaki yerimizi aldık. Sivil Toplum Kuruluşu olarak, darbeyi lanetledik, ülke birliği ve bütünlüğünü adına istikrardan yana açıklamalarda bulunduk" dedi. Ülke ekonomisinin toparlanması adına istihdam ve yatırım çağrılarına kayıtsız kalmadıklarını da vurgulayan Cesur, istihdama ve yatırımlara devam ettiklerini ve ASKON olarak üzerilerine düşen her türlü görevi seve seve yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.Anadolu Aslanları çatısı altındaki üye işletmelerin istihdam çağrısının ardından en az birer çalışanı daha işe aldıklarını belirten Cesur, "Biz her daim devletin ve milletin bekasının yanında olmuş kuruluş olduk. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da önceliğimiz her daim, milletimizin ve devletimizin bekası olacaktır. Daha müreffeh bir Türkiye haklı zenginlikleri de beraberinde getirecek ve beklenen huzuru dünyaya tesis edecektir" dedi.