Tek yürek tek güç olduk

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Başkanı Nazmi Durbakayım
, 15 Temmuz
'da gerçekleşen darbe girişiminin Türkiye
'nin birlik ve beraberlik konusunda verdiği en büyük sınav olduğunu söyledi. Başkan Durbakayım, "15 Temmuz 2016'da ülkemizin tüm vatanseverleri, vatanın ve demokrasinin bütünlüğüne vurulacak hain bir darbenin önüne geçerek, yeni bir tarih yazdı. Darbe girişiminin engellenmesi için gösterilen güç birliği ve vatansever ruh, daha sonra ekonominin düştüğü türbülansın hasarsız atlatılmasında da tekrar vücut buldu" dedi. Başkan Durbakayım, "Her kurum ve her birey, Türk ekonomisinin her türlü hain girişimden güçlenerek çıktığını tüm dünyaya gösterdi. Darbe girişimiyle birlikte ekonomimizin zayıflayacağını düşünen ve ağır hasar vermek isteyen faiz/döviz lobileri, vatandaşla el ele veren ekonomi dünyasının oluşturduğu duvara çarptı" şeklinde konuştu. EKONOMIK VE SIYASI ATAK
Ekonominin her sektöründe yükselen 'Birleşerek Güçlenen Türkiye Ruhu'nun sadece iç ve dış saldırılara karşı savunma göstermediğinin altını çizen Durbakayım, şöyle devam etti: "Aynı zamanda ekonomik ve siyasi atak yaptı. Yatırımlara ara vermeden hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemeye devam etti. 15 Temmuz sürecinden sonra zaman zaman ortaya çıkan siyasi ve ekonomik darbe girişimleri, ekonominin güçlü çarkları arasında ezilerek yok oldu." ÇARKLARI DÖNDÜRDÜK
Nazmi Durbakayım, darbe girişimi sonrasında siyasi yönetimin ekonomik reformlarına, iş dünyasının katkı sağlaması, vatandaşların da birlik, beraberlik çağrılarına ayak uydurması ekonomi çarklarının sağlıklı dönmesini sağladığını kaydetti. Durbakayım, "Bu kapsamda inşaat sektöründe art arda başlayan kampanyalar, indirimler konut ihtiyacı olanların ertelenmiş taleplerini harekete geçirdi" diye konuştu. YENİ BİR TÜRKİYE MODELİ
El ve güç birliği hareketinin son adımı olan 24 Haziran seçimlerinin ise yeni bir Türkiye'nin kapısını açtığının altını çizen Durbakayım, "Tüm Türkiye, tek bir çatı altında birleşerek hedeflerine ilerleyeceğini gösterdi. Bu süreçte artık 'ben' değil 'biz' denilmeye başlanacak. Kurumlar, bireysel refah seviyesini daha yükseğe taşımak için daha da özverili olacak. Güçlü ve yüksek refah seviyesine erişen taban üzerinde yükselen 'Yeni Bir Türkiye' modeli hayata geçecek" ifadelerini kullandı.