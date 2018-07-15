Turist sayısı tamam hedef gelirde sıçramak

Gezi olaylarıyla başlayan, terör olayları ve 15 Temmuz
hain darbe girişimiyle devam eden, eş zamanlı yurtdışında yürütülen algı operasyonlarıyla da tarihinin en zor zamanlarını yaşayan turizm sektörü, tüm güçlükleri arkasında bırakarak yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Bu yıl 40 milyon kişiyle tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşmaya hazırlanan sektör, 2023 hedeflerini aşmak için harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından turizmci Mehmet Ersoy
'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanmasıyla 50 milyon turist sayısını rahatlıkla aşacaklarını belirten sektör oyuncuları, yeni dönemde nitelikli turist çekecek. Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turist sayısının yanı sıra gelirde de sıçrama yaşanması için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. ZORLUKLARI GÜÇLENEREK AŞTIK
Bağlıkaya, "FETÖ
terör örgütünün uzun yıllara dayanan hain planlarını gerçekleştirmek amacıyla 15 Temmuz'da hayata geçirdiği darbe girişimi, sadece demokrasimizi değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomisini de hedef alıyordu. Ancak Türkiye, ayakları yere sağlam basan, ekonomisi son derece kuvvetli bir ülke. Hain darbe girişimi sonrası kısa bir dönem ekonomimiz olumsuz etkilense de hükümetimiz tarafından alınan önlemler ve halkımızın sağduyulu yaklaşımıyla hızlı bir toparlanma süreci yaşadık" dedi. Türkiye'nin, çok dinamik ve hızlı reaksiyon verebilen bir ülke olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı olayların çok daha azına maruz kalan başka ülkelerin ekonomileri, çok ciddi sarsıntılar geçirirken Türkiye yaşanan her olaydan daha da güçlenerek çıktı. Adı ne olursa olsun ekonomimize yapılan tüm saldırılar, devlet millet tek vücut el ele püskürtüldü. 2023 hedeflerinden asla vazgeçilmedi" diye konuştu. Yaşanan zorlu sürecin ardından turizm sektörünün yurtdışında yürütülen oluşturulan negatif algıyı da kırmak için mücadele verdiğini vurgulayan Bağlıkaya, Türkiye'nin değerlerini, sahip olduğu kültürel ve tarihi zenginlikleri tanıtmak için ülke ülke dolaştıklarını kaydetti. Türkiye aleyhinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı toplantılar, fualar ve yabancı basın mensuplarıyla gerçekleştirdikleri temaslarla kırmaya çalıştıklarını anlatan Bağlıkaya, "Bunda da oldukça başarılı olduk. Bunu turizmde sağladığımız geri dönüşlerden de görebiliyoruz" ifadelerini kullandı. BÜYÜME HIZ KAZANACAK
Türkiye ekonomisinin büyüme hızıyla dünyada örnek gösterildiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Bürokratik engellerin ortadan kalkacağı, iş dünyasının önünü açacak esnek yasal düzenlemelerin hayata geçeceği yeni dönemdeekonomideki büyümenin daha da hız kazanacağını öngörüyoruz. Yeni dönemde, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un önderliğinde nitelikli turisti ülkemize çekerek, geliri artırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. SEKTÖRÜMÜZ HIZLA TOPARLANDI
Türkiye
Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık
, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin tüm ekonomik faaliyet alanlarında olduğu gibi turizm sektörünü de etkilediğini belirtti. Ayık, "Gerek ülkemize yönelik oluşan negatif algının, gerekse yaşanan ekonomik sıkıntıların sonucu sektörümüz büyük kayıplar verdi. Ancak hükümetimiz çok hızlı bir karar alma mekanizmasıyla harekete geçti ve sektöre ciddi oranda teşvik sağladı. Gerek hükümetimizin destekleri gerekse turizmcilerin çabalarıyla hızla sektörümüz hızla toparlandı" dedi.