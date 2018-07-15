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Turist sayısı tamam hedef gelirde sıçramak Hain darbe girişimi sonrası yaşadığı zorlu süreci hükümetle el ele aşmayı başaran turizmciler, bu yıl yeni bir rekora hazırlanıyor. 2023 hedeflerini revize eden sektör, “Hedefimiz 60 milyon turist” diyor